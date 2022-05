Seguridad Vial repudió el video de Luciano Castro manejando

“Luciano, en lugar de prestar atención al camino, enfoca su mirada en el celular de su acompañante, haciendo gestos de aprobación, sonriendo, etc. Los buenos conductores sólo conducen (lo que requiere toda la atención) y no filman cortometrajes arriba del auto”, continúa explicando el posteo de @Infosegvial y el director ejecutivo.

Lamentablemente, no se salvó ni el perro: los animales no se transportan sueltos, deben ir sujetos con pretales o en jaula, porque pueden pasarse adelante, entorpecer al conductor, o en caso de siniestro ser una masa que por la inercia de la desaceleración se transforma en algo letal para los ocupantes Lamentablemente, no se salvó ni el perro: los animales no se transportan sueltos, deben ir sujetos con pretales o en jaula, porque pueden pasarse adelante, entorpecer al conductor, o en caso de siniestro ser una masa que por la inercia de la desaceleración se transforma en algo letal para los ocupantes

“Sin dudas, todo esto que acabo de escribir puede a muchos resultarles un embole. Sucede que por el trabajo que hago veo todos los días a nenes y nenas sufrir en sus cuerpos las consecuencias de malas decisiones de los adultos. Por eso, Luciano y todos lo que vean el video, les ruego que eviten generar un riesgo innecesario para sus hijos. Abajo del auto, a jugar. Arriba, a cuidarse”, culminó sentenciando el responsable de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCdV5moqse1C%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIFxxKWuUmfnJrZB4T1CBgqkmWbTW3Gfgb4lgy5AxPjIfOPYlAZA0yW5gy0FeKhzOg2nJCYN6ON9zEBqjMhZCWbGvsg980frbxTZAapdPqyQmSy3MXunWWUQcDn8EQyDgvjYZBZAo6Q9PZClEGI5wUBRkH2H36nzxt22iafrC7pdzOOhVqmnIEZD View this post on Instagram A post shared by Pablo Martínez Carignano (@pablomcarignano)

De esta manera, muchísimos usuarios se volcaron a los comentarios para mostrar su apoyo a lo propuesto desde la agencia, que con responsabilidad, aprovechó el hecho para hacer eco de los problemas de siniestros que suelen suceder.

Así, Castro y su novia, Flor Vigna, volvieron a causar furor en las redes, pero en este caso, no de manera positiva por su relación, sino por un descuido compartido en las redes sociales.

El polémico paseo de Luciano Castro y sus hijos junto a Flor Vigna

------------

Otras lecturas de Urgente24:

Alberto Fernández superará el peor récord de Mauricio Macri

El cristinismo resucitó ENARSA, pero quiere darle más poder

Candidaturas: Alberto Fernández dijo sí, Sergio Massa dice no

Maxim Oreshkin debe conseguir el dinero para Vladimir Putin