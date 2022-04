Paulo Londra, del éxito a Tribunales, sin escalas

Paulo Londra Rocio Moreno P.jpg Paulo Londra y su ex, Rocio Moreno.

Lo que reclama la ex pareja del trapero es una compensación económica por el tiempo que invirtió en la creación de su familia, mientras él usufructuaba su carrera. "La verdad es que muy buena relación no tenemos, sino no estaríamos acá. Igualmente siempre trato de vincular a las nenas con él, es el padre", agregó la joven que fue entrevistada por Canal 12.

Por parte del artista de Córdoba, no hubo declaraciones a la prensa. En este momento, se muestra concentrado en su regreso a la música.

Otros contenidos de Urgente24

Explotó JXC: Contracomunicado y fuertes chicanas por Massa y Milei

"Chicos, Javier Milei no agarra ni la barrani barrani"

Gustavo Posse aclara sobre Javier Milei y la agenda

Gabriela Cerruti le responde a Larroque en "un mundo injusto"

Por escritorio, Chile dejaría afuera a Ecuador de Qatar 2022