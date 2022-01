Paulo Londra, apuntado por su ex: "Temí por el embarazo"

Paulo Londra 2 P.jpg Paulo Londra y Rocío Moreno, la pareja que ya no es.

Ya en el 2021 en Córdoba, y con la noticia de su segunda hija en camino, la actitud de Paulo Londra empeoró, lo que llevó a su ex pareja a tomar distancia. “(Paulo) Se despertaba a las 17.00 o 19.00 y se cruzaba a tomar mate de los padres, estaba muy poco acá. Los primeros meses de embarazo estás muy cansada... él con los amigos, recuerdo una madrugada, yo descompuesta le pedí que volviera para ayudarme (estaba con su hija de un año) y dijo que llamaba para fastidiarlo, terminé jugando con Isabela descompuesta y apareció a la mañana. Yo no soy de esas personas como me dijeron de su familia que ‘mientras tenga la plata y el pan’ no me tengo que preocupar, no quiero eso para mis hijas”, detalló.

Por otro lado, Rocío Moreno remarcó que temió por su actual embarazo fruto de la falta de atención que el trapero cordobés le proporcionó. “Tuve miedo por el embarazo, porque una vez me dejaron internada porque no me bajaba la presión, y tenía contracciones recurrentes, sola en la casa sin tener a alguien cerca para ayudarme a bajar la escalera. Ahora mi familia me ayuda con Isabela, pero antes lo pasaba sola porque me daba vergüenza o no quería que me dijeran ‘qué haces ahí’”, aseguró.

“No estuvo antes cuando lo necesité, no es algo que espero, dadas las circunstancias hoy en día me doy cuenta que muchas situaciones no se pueden naturalizar. Toqué fondo cuando se fue a Estados Unidos y me enteré por las redes. No está bien lo que estoy viviendo, no puede ser que me descompuse y terminé monitoreándome en las guardias, con 17 de presión por circunstancias vividas provocadas por él o por su familia... No elijo vivir así, ni para mí, ni para mis hijas. Hoy tengo unas sensaciones de enojo y angustia... soy una explosión de sentimientos. Ya no sé si me interesa tener esa charla, seguramente la tendremos, hoy digo ¿para qué? Pero la vamos a tener que tener por el bien de las nenas, nos une una relación de por vida, pero ya no hay nosotros”, finalizó Rocío Moreno. De esta manera, parece que la joven pareja de Córdoba no hay retorno sobre el comportamiento del artista que llegó a la par de Ed Sheeran.