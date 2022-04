Gabriela Cerruti le responde a Larroque en "un mundo injusto"

" Hay un mundo cada vez más injusto, y Argentina tiene que lograr distribuirlo de manera igualitaria para toda la población, ese es el eje en eso estamos concentrados y trabajando en ello", sentenció Gabriela Cerruti.

Kicillof y Larroque, en una imagen de archivo (NA). Primero desde un acto en el Conurbano, junto a Axel Kicillof, y luego en los medios de comunicación, Andrés Larroque arremetió contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, y ahora Gabriela Cerruti le responde (NA).

Los ataques de Andrés Larroque

En la última semana, primero desde un acto en el Conurbano y luego en los medios de comunicación, el ministro de Axel Kicillof arremetió contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, al señalar que la coalición "no puede ser rehén" de sus políticas, las que acusó de no llegar a los sectores populares.

Asimismo, Larroque le reclamó al presidente Alberto Fernández que deje de lado el "albertismo" y reformule su política económica.

"Cuando vos ves que crecen expresiones vinculadas a la antipolítica o cuestionamientos muy fuertes hacia los sectores políticos, uno tiene que sacar la conclusión de que se va generando una crisis de representación", señaló al respecto Andrés Larroque.

Y dio a entender que el Presidente no entiende la coyuntura política actual. "Si no hay un buen diagnóstico, tampoco hay una estrategia para resolver esa situación. Me parece que ahí estamos trabados como fuerza política, como espacio", dijo el hombre de La Cámpora.

--------

Otros contenidos de Urgente24

"Chicos, Javier Milei no agarra ni la barrani barrani"

Cortes Cuidados: El nuevo precio de la carne desde abril

Crece el vandalismo en las vías y peligran los pasajeros

Oficializan el bono de $18000 y el 7/5 cierra la inscripción