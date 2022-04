Paulo Londra va por más y hoy lanza otro tema: Hora y lugar

Cabe recordar que Paulo Londra estuvo “frenado” por un conflicto legal que lo marginó de los escenarios por un largo tiempo. El mismo, se resolvió hacia fines del año pasado en Estados Unidos, en un arreglo con su ex productora, la empresa colombiana Big Ligas.

“Ouh yeah mañana sale chance estoy chocho porque me gusta mucho esta canción, querían que vuelva ahora me van a ver hasta en la sopa jeh, creo que lo tenemos me entiendé?”, dijo el trapero de Córdoba en el adelanto de su nueva canción. El estreno de Chance se dará vía Spotify y YouTube, tal como ocurrió con Plan A.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCb_B1vvAt4B%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALrOdDMLP7aiMK5lQZBoGrQZBnQQviaC6HZBZBYAkUZBDPx0R4RcXDORlaBHQOxs96WiT8E5XtzVwATeRuu7XKmqjaxAe5P4kJEGh8K2QVtJCxsZCQxrlZCqh6BKZBgzbrC5gyQ8ZBm1UbEohqgFwSmFhlw1548GyNUGEUCWdQF3vp2eQ6ZAmfTD4ZD View this post on Instagram A post shared by Paulo londra (@paulolondra)

