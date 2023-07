Onlyfans: Colombiana arrasa y factura US$50.000 al mes

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCukqF-IJSjI%2F%3Fimg_index%3D1&access_token=EAAGZAH4sEtVABANmmn4HrlIqKj6U08sj05b10ENfXnlpg2ib4LmA0PIQZAVSgwcxlwlvfWiwsOdgzkvHpKVIzPIdjOfuE2cQJ5JGdty7SlLbmLEovSdeOW9Q8M6znwRwmrdLFr963PzbzPbW9oAWdZBKI2TbH6T9YO3fmZAhXAZDZD View this post on Instagram A post shared by ANGIE BRAND (@angiebrand_)

La colombiana reveló a sus seguidores que está ganando ingresos mensuales que rondan entre los US$45.000 y US$50.000, lo que equivale a aproximadamente a 189 millones de pesos colombianos.

“Obviamente yo todos los meses no hago eso, pero me mantengo en 44 mil dólares, 45, a lo que más he llegado ha sido a 50 mil dólares”, expresó la joven.