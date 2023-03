OnlyFans: La doble de Megan Fox que se volvió millonaria

La doble de Megan Fox: Cómo se inició en OnlyFans

Además, al hablar con el Daily Mail, Ryan reveló que un fan aparentemente le pagó $3000 para recrear una escena de la película Transformers, y eso le dio el puntapié para dedicarse al contenido de adultos:

Una vez alguien me pidió que me pusiera el mismo atuendo que usa Megan Fox, un sujetador y pantalones cortos de mezclilla para inclinarme sobre el capó y abrirlo. Pagaron $3000

taylor ryan.jpg

En el 2022, Ryan registró en su cuenta de OnlyFans 170 millones de usuarios, que están dispuestos a pagar por su contenido. Además, la modelo tiene más de 1000 imágenes y 218 videos que muestran su gran parecido con la actriz de la franquicia de Michael Bay.

Con tan sólo 53 mil seguidores en Instagram, Taylor Ryan, cuyo nombre en dicha red social es _lifeoftaylor, ha basado su marca en el gran parecido con la actriz, y por fortuna no ha tenido ningún conflicto legal con la verdadera Megan, al recrear las escenas de Transformers por un rédito económico.

