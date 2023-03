Policía 'hot' abrió un OnlyFans: Triplica su sueldo

No quiero que nadie sepa, ni siquiera mis padres, que son un poco chapados a la antigua y estoy segura que no lo entenderán porque son prejuiciosos. Es algo mío, no tengo por qué compartirlo No quiero que nadie sepa, ni siquiera mis padres, que son un poco chapados a la antigua y estoy segura que no lo entenderán porque son prejuiciosos. Es algo mío, no tengo por qué compartirlo

image.png

En tanto, la efectivo policial aclara que ella pone sus límites y condiciones a sus seguidores: “Me piden cosas que saben que puedo darles, no se zarpan, pero si ocurriera, por supuesto que tengo mis límites. La verdad es que tengo un vínculo sano con el cliente, respetuoso… y si algo no me llegara a gustar aprieto el botón y apago la computadora o el teléfono”.

A su vez, la sargento kenchy aclara que su labor en OnlyFans no está signada por el machismo y la misoginia, clara diferencia con el mundo policial, que es crudamente jerárquico, y tiende a las marginaciones por cuestiones de género al interior de la fuerza, según sus propias palabras:

A pesar de ser mayoría de mujeres en mi seccional, el machismo gobierna. Pero bueno, es el trabajo y desgraciadamente no puedo tocar ningún botón, que muchas veces hubiera querido (…) Me respetan más en OF que en la seccional A pesar de ser mayoría de mujeres en mi seccional, el machismo gobierna. Pero bueno, es el trabajo y desgraciadamente no puedo tocar ningún botón, que muchas veces hubiera querido (…) Me respetan más en OF que en la seccional

image.png

