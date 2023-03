Antonio Gasalla: "Andá a la m... no rompás los h... LCDTH"

“Estoy muy bien. Con un cumpleaños”

Cuando el cronista insistió en la charla y le preguntó por su condición, Gasalla enfureció y le dijo “no sé, andá a preguntarle a alguien. No rompas los huevos”. Ante el tono ofensivo, el periodista intentó explicarle que el público se interesaba por él porque lo ama, pero Antonio no quiso saber del tema ni ofrecer más declaraciones, así que volvió a embestir:

“Si vas a trabajar de esto, andate a la con... de tu madre”.

El mal momento de Antonio Gasalla: retirado de los escenarios y estafado

La fuerte reacción por parte del humorista fue extraña, por lo que optó por despedirse, no sin antes intentar hablar con su acompañante. Dicha actitud lo forzó a cerrar la nota sin entender el por qué de su hostilidad ante las cámaras diciendo que “si bien a lo largo de su vida se ha caracterizado por tener ese trato con la prensa, porque por ahí no le gusta lo que se le pregunta, a mí nunca me había pasado antes”.

El periodista contó:

Yo lo había entrevistado varias veces y, de hecho, compartí con él una temporada de verano que fue escandalosa porque terminó antes con la obra. Pero jamás me había agraviado de esa manera. Así que me sorprendió. Sobre todo, porque yo intenté encararlo de la manera más amena posible para ese momento. Pero, evidentemente, no le gustó. Y cuando le pregunté por su estado de salud, comenzó con los insultos. Yo lo había entrevistado varias veces y, de hecho, compartí con él una temporada de verano que fue escandalosa porque terminó antes con la obra. Pero jamás me había agraviado de esa manera. Así que me sorprendió. Sobre todo, porque yo intenté encararlo de la manera más amena posible para ese momento. Pero, evidentemente, no le gustó. Y cuando le pregunté por su estado de salud, comenzó con los insultos.

Sin embargo, Vázquez aclaró que no lo tomó como algo personal sino como parte del trabajo porque “sé que si hubiera estado cualquier otro colega ese día en ese lugar, hubiera pasado lo mismo. Gasalla con cualquier micrófono se hubiera puesto así”.

No es la primera vez que dicho personaje argentino reacciona de está manera ya que, el año pasado, le había respondido con un exabrupto a Emilio Dei-Cas, quien intentó consultarle por una supuesta estafa de la que habría sido víctima. En ese momento Gasalla le dijo al periodista: “Vayanse a la c… de tu madre”.

