Flor de la V cortó un móvil y estalló contra Intrusos

“A Bettina no la veo desde Pascuas, que fui a visitarlas. A Noelia sí, la vi. Pero Bettina me mandó un mensaje diciéndome que por favor no hable de ella, y voy a respetar su pedido”, continuó Chaumont sin revelar información al respecto.

“¿Cómo está el caso (con Ferriols)? ¿Tenés conocimiento?”, le retrucó el panelista de espectáculos Pablo Layus, para ver si así hablaría la entrevistada, a lo que agregó insistentemente:

“No, no puedo hablar de Bettina, no puedo hablar del caso. Ella es hermosa, la quiero mucho, pero es lo único que puedo decir de ella. Me gusta verla bien”.

“Bueno, dale. Gracias, Adriana, te mando un beso enorme, no te quiero poner en compromiso. Te mando un beso”, concluyó la conductora, que de golpe cortó el móvil mostrando su cara enojada frente a las cámaras.

image.png Flor de la V, conductora del programa de espectáculos de América TV, Intrusos.

“No podemos hablar con alguien que no puede hablar. Está todo bien, pero habíamos pactado algo, ella nos había dicho, teníamos esta nota pactada, sabía lo que le íbamos a preguntar”, explico en principio Flor enojada a lo que agregó:

Es difícil hacer una entrevista cuando te están diciendo 'no puedo hablar', entonces no hablemos directamente. Hablemos nosotros Es difícil hacer una entrevista cuando te están diciendo 'no puedo hablar', entonces no hablemos directamente. Hablemos nosotros

De esta manera, la conductora se mostró molesta contra la producción del programa. Esta bajada de línea, hizo recordar las ya quejas de la conductora con sus panelistas:

Cabe recordar que en el programa emitido el pasado 24 de mayo, Flor de la V estalló contra sus panelistas porque, según ella, no estaban tratando con seriedad el escándalo de las acusaciones contra Facundo Arana.

image.png La conductora que mantiene lazos extraños con sus colegas.

Romina Gaetani, acusó al actor de violento, cosa que llevó a un análisis en el piso de Intrusos. Pero en medio del debate, la conductora estalló: “Perdón, ¿no les parece grave que una persona se siente y diga una cosa así? ¿No les parece grave? Porque yo los veo medio jocosos. ¿Estamos hablando seriamente? ¿Yo estoy mirando otro programa o me parece a mí? Estamos hablando de violencia, están acusando a una persona”.

“Perdón, dos minutos... ¡Está hablando la conductora! Estamos hablando de una persona, acusada supuestamente de violento. No siento que haya un clima en el que estemos analizando esto... ¿Son periodistas serios o no son periodistas serios?”, siguió disparando la mediática contra sus pares.

Esto generó un revuelo en los programas de chimentos que dieron cuenta de los aires de grandeza de su figura hacía con sus colegas.

Se esperará por más polémica que podría seguir marcando las malas relaciones que la conductora contra con todo el piso del programa de América TV.

