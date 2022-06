Nuevo gabinete y plan económico, en la mira de CFK

No es obligatorio ser legislador ni legisladora ni ministro ni ministra. Y la verdad que estas son las cosas que por ahí aparecen como discusión y como pelea y que son miradas diferentes acerca de cuál es el rol. Lo que vos hacías. Yo recién te escuchaba, Jorge (Ferraresi), contar todo lo que hiciste en Avellaneda: movilizaste, fuiste contra las empresas que te hacían juicio. Bueno, a mi me gustaría que esa experiencia también la cuentes en el gabinete nacional a ver si pueden hacer lo mismo que vos y pueden mejorar las cosas. Porque la verdad que necesitamos hombres y mujeres. Yo tengo… quiero ser sincera, no quiero ser… porque saben que siempre digo lo que pienso.