"El hecho ocurrió el 1ro. de enero de 2019, en la casa de Montiel, con motivo del festejo de su cumpleaños. Esta chica lo había visto dos veces antes. Para invitarla, él le dijo a una amiga de ambos: 'Que venga a mi cumpleaños porque la vamos a cuidar'. Ella quedó absolutamente inconsciente y se la tiró en la puerta de la casa de Montiel. Ella no sabe cuántas personas intervinieron en el abuso pero, por lo que le hace tomar el CEMIC por miedo a infecciones, estamos hablando de un abuso sexual con acceso carnal agravado por un grupo de personas. Ella dice que pudo haber sido drogada porque no toma. Es modelo y por una cuestión estética ella no toma. Es sorpresivo lo que le pasó porque ella no toma y al probar dos tragos quedó absolutamente inconsciente. No es que se olvidó de algo. Quedó absolutamente inconsciente y luego quedó tirada en la puerta. Aparece con las rodillas lastimadas y con tierra porque en la puerta de la casa había tierra. No sabe todavía cómo llegó a su casa", desarrolló.