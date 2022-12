Mike White, creador y responsable de The White Lotus (la redención profesional de Coolidge) creyó en el potencial cómico de la intérprete, pero por fuera de los matices en los que se encontraba etiquetada:

Jennifer tiene la capacidad para hacer la comedia sobre sí misma, el problema es que a veces la gente la confunde a ella con el chiste Jennifer tiene la capacidad para hacer la comedia sobre sí misma, el problema es que a veces la gente la confunde a ella con el chiste

The White Lotus: La serie de HBO Max que catapultó a Jennifer Coolidge

La sátira a la lucha de clases y el privilegio blanco llamada The White Lotus, transporta al espectador al día a día de una serie de huéspedes en un idílico resort vacacional de Hawaii, un producto que aunque delicioso, fue estrenado sin apenas atención mediática por parte de HBO Max.

Sólo gracias al boca en boca este adictivo oasis en el desierto televisivo se convirtió en un éxito de crítica y público que triplicó sus audiencias, llevando a la serie a renovar por una segunda temporada, pese a que estaba concebida originalmente como una miniserie limitada.

En la serie, Coolidge da vida a Tanya, una mujer soltera, adinerada e inestable, adicta a los caftanes, que trata de recuperarse de la muerte de su madre viajando sola al hotel para esparcir las cenizas y encontrar algo del afecto, junto con la ambicionada estabilidad emocional.

Syme-JenniferCoolidgeWhiteLotus.webp

Este es el personaje más complejo y rico en matices en los más de 30 años de carrera de la actriz, una oportunidad para demostrar que sabe hacer algo más que esbozar sonrisas en el espectador con su dominio de las esposas trofeo, las cazafortunas adictas al bótox o las divorciadas libidinosas.

En conversación con Vulture, White también comentó que había escrito otra serie concebida especialmente para que su musa la protagonizara, pero los directivos de HBO la rechazaron, escépticos de la capacidad de la actriz para liderar una producción:

Quería ser capaz de escribir algo que le permitiera mostrar a la persona que yo conozco, no al personaje Quería ser capaz de escribir algo que le permitiera mostrar a la persona que yo conozco, no al personaje

Coolidge explicó en la edición estadounidense de Vanity Fair qué era lo que sentía a la hora de buscar roles como actriz, dejando entrever la mirada que tenía internamente:

¿Sabes lo que de verdad ayuda a conseguir trabajos? Que no te importe ya nada. Al mundo le gustas más cuando te has rendido ¿Sabes lo que de verdad ayuda a conseguir trabajos? Que no te importe ya nada. Al mundo le gustas más cuando te has rendido

Ella lo hizo el pasado año. Coolidge, sumamente deprimida por el desarrollo de la pandemia y sumida en una espiral de noches de pizza y helado, estuvo a punto de rechazar el papel que le cambiaría la vida en The White Lotus por temor al Covid-19. Así lo describió en una entrevista para The Guardian:

No pensaba en el trabajo porque no pensaba que seguiríamos vivos para entonces No pensaba en el trabajo porque no pensaba que seguiríamos vivos para entonces

Sólo reunió el valor suficiente para tomar un avión y volar hasta Hawaii cuando Mike White le envió un mensaje de texto a las dos de la mañana, preguntándole de forma escueta: ¿Tienes miedo?

Cualquier temor infundado por décadas de encasillamiento en la mente de Coolidge debe haberse esfumado, viendo la unanimidad de los halagos recibidos gracias a The White Lotus.

tom-hollander-jennifer-coolidge.webp

Sin enmendar su recorrido, la actriz reconoce que se quedó demasiados años esperando a que alguien creyera en ella para confiarle un papel de mayor envergadura y está dispuesta a renacer por completo, incluso si eso la obliga a abandonar la carcajada rápida. En Vogue USA así lo certifica:

No volvería a hacer una comedia de nuevo. No estoy menospreciando los trabajos que he hecho, estoy agradecida a todos ellos, pero en este momento de mi vida quiero tener más control sobre lo que hago No volvería a hacer una comedia de nuevo. No estoy menospreciando los trabajos que he hecho, estoy agradecida a todos ellos, pero en este momento de mi vida quiero tener más control sobre lo que hago

No obstante, la estocada final vino desde la reverenciada biblia hollywoodiense Variety, calificó de “excepcional” su trabajo, y vaticinó lo que está sucediendo en las nominaciones para los Golden Globes del año que viene:

"Su interpretación es el triunfo de una gran emoción y de una actuación compleja" sostiene Variety, quien pide que este nuevo rol de Jennifer Coolidge “sea recordado en la próxima temporada de premios”.

