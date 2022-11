Los 5 estrenos de Netflix, Star Plus y HBO Max gratis en Cuevana

Desde Adentro

Una miniserie producida por Netflix de 4 episodios igual de intensos que una maratón sobre documentales de asesinos seriales. La trama se centra sobre un preso condenado a muerte en Estados Unidos y una mujer atrapada en un sótano quienes se cruzan de manera inesperada.

image.png Inside Man es un thriller de alto nivel.

Cuenta con el actor Stanley Tucci en el rol protagónico. Y Tucci es un artista que suele tomar papeles serios, sobre todo en dramas. No es un dato menor. Desde Adentro es un deleite para espectadores amantes del drama.

Reservation Dogs

Si lo tuyo es el coming of age, historias sobre el crecimiento juvenil y personal, entonces Reservation Dogs de Star Plus es lo que necesitas. La serie cuenta con la producción de Taika Waititi, mente detrás de Thor Ragnarok y Love and Thunder, un profesional de la comedia más loca posible.

Reservation Dogs | Tráiler Oficial Subtitulado | Star+

Acá el argumento no es tan loco, sino más bien pesimista. Cuatro adolescentes indígenas de la zona rural de Oklahoma se dedican al robo con la esperanza de ahorrar y, así, llegar a la exótica, misteriosa y lejana tierra de California. Lo que ninguno de ellos sabe es que sus vidas están a punto de dar un vuelco tremendo.

Acaba de estrenarse la segunda temporada y ya hay planes para una tercera.

Matriarca

¿Te gustan las películas de terror? Star Plus dio luz verde a Matriarca: Una cinta sin desperdicio. La protagonista, afligida por una enfermedad misteriosa tras sobrevivir a una sobredosis, una mujer regresa a su hogar de la infancia para enfrentar a sus demonios personales, pero en su lugar descubre uno real.

Matriarca | Tráiler Oficial | Star+

Matriarca es una película lenta atmosférica centrada en un trauma familiar pasado. Jemima Rooper y Kate Dickie son geniales como la combinación de madre e hija separadas en el centro de esta siniestra historia.

The White Lotus

La primera temporada se transmitió en HBO MAX y constó de seis capítulos y se enfocó en la vida del personal y los huéspedes de un complejo turístico en Hawai. Lo que nadie supo es que un crimen pondría todo patas arriba. Desde entonces, The White Lotus se está ganando su espacio como clásico televisivo.

The White Lotus | Trailer Oficial | HBO Latinoamérica

Como era de esperar, la serie se renovó y contará la historia de un grupo diferente de viajeros durante su estancia en otra propiedad de The White Lotus. En la segunda temporada, hay otros turistas que deberán enfrentar un crimen. Todo se traslada a Sicilia, Italia.

-----

Más contenido de Urgente 24

Cómo entrar a Cuevana y ver películas o series para Smart TV

Cuevana: Ni siquiera la ley lo puede tocar

La caída de Cuevana: Sucedió otra vez

Cancelada la nueva Piratas del Caribe, ¿volverá Johnny Depp?