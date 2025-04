El estreno de 1 hora y 45 minutos que es furor en Netflix con Tom Hardy enojadísimo

Esta producción no es casualidad. Representa otro movimiento estratégico de Netflix para conquistar el lucrativo género de acción, tras éxitos como "Extraction" y "The Old Guard". Según información de la plataforma, algunas de sus películas más vistas incluyen precisamente títulos de acción vertiginosa como "Red Notice", "Carry-On", "The Adam Project", "Bird Box" y "The Gray Man".