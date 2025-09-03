Menehune: el mítico pueblo duende de Hawaii al que se le atribuyen obras de piedra

image Toda la actividad de estos duendecillos, sea de construcción o lírica, siempre cesa antes del amanecer. | UNA ESCULTURA DE MENEHUNE EN MADERA

Los hawaianos se refieren a ellos como Kama'aina o «hijos de la tierra», que ha acabado por significar pueblos indígenas. El anticuario australiano Thomas George Thrum (1842-1932), que emigró a Hawái en 1853, fue el autor de Cuentos populares hawaianos, publicado en 1907, que aseguraba que los menehune eran los ancestros de los hawaianos modernos y que su cultura era anterior a la de todas las culturas polinesias.

Los menehune, seres sobrenaturales y enanos, según los historiadores contemporáneos, quizá podrían ser resultado del recuerdo cultural de antiguos ancestros que poblaron la región del Pacífico, que podrían haberse extinguido y a quienes le atribuyeron características sobrehumanas.

Ahora bien, en la isla de Hawaii, diversos estanques, diques y templos de piedra, de carácter milenario, son considerados obras maestras de los Menehune, y el hecho de que en algunos casos no sepan qué civilización precolombina los construyó habilita las especulaciones sobre que estas mini deidades fueron las autoras.

Entre las obras arquitectónicas adjudicadas a los Menehune, se encuentran:

Puente de los Menehune (Menehune Ditch) – Kaua‘i. Es un antiguo canal de irrigación hecho con bloques de piedra perfectamente encajados, ubicado cerca del río Waimea. Conducía agua desde las montañas hasta los campos de cultivo de taro (kalo). Se dice que los Menehune lo construyeron en una sola noche formando una cadena humana desde la cantera hasta el sitio de construcción. A pesar de su nombre, no es exactamente un puente, sino un canal, pero la estructura es tan precisa que parece una obra de ingeniería moderna.

Alekoko Fishpond (Dique de los Menehune) – Kaua‘i: Un estanque artificial de piedra de unos 300 metros de largo, construido para criar peces. Permitía que los peces entraran con la marea alta, pero no pudieran salir, asegurando alimento para la comunidad. Según la tradición, fue construido por los Menehune en una sola noche para una princesa, siempre que nadie los espiara. Todavía se puede visitar; está en las afueras de Lhu‘e.

Muros de piedra antiguos (varias islas). Hay múltiples muros de piedra antiguos en islas como O‘ahu y Hawaii (la Isla Grande) que también se asocian a los Menehune, aunque no tienen nombres específicos. Estos muros eran usados para dividir terrenos, crear terrazas agrícolas o delimitar áreas sagradas (heiau). Algunos tienen una alineación astronómica o están tan bien construidos que han alimentado leyendas sobrenaturales.

image Canal Khaola | GENTILEZA DE IMAGEN

Una obra arquitectónica se la atribuyó a los míticos Menehune en marzo de 1861. En esas fechas, en el periódico de en idioma hawaiano Ka Hae Hawaii, se habló de la construcción de Kkaola, un canal de regadío o auwai en Waimea (Kauai) histórico a 7,3 metros (24 pies), que supuestamente fue construido en una noche, y es anterior a las migraciones a Tahití en torno a 1000 d.C.

Se considera una maravilla de la ingeniería a causa de sus 120 bloques de basalto cortados, para lo que habrían hecho falta herramientas de precisión y técnicas para excavar los 61 metros (200 pies) de zanja que transportaba agua a los estanques para cultivar. También difiere de las típicas construcciones murales hawaianas, a pesar de que los hawaianos eran diestros en la cantería.

En cuanto a la la laguna Alekoko, también conocida como la laguna Menehune, es un estanque de 41,2 hectáreas (102 acres) situado junto a una curva del río Hule'ia en la isla de Kauai. También se escribe Alakoko, aunque Thrum es el responsable de la ortografía más común de Alekoko. El estanque interior, se construyó con un muro de 823 m (2.700 pies) de largo de piedra y tierra hace unos 600 años, aunque también se ha propuesto que se construyó hace 1.000 años.

image Laguna Alekoko | IMAGEN

Al igual que con Kkaola, el muro es una estructura singular de barro y piedra que difiere de la mayoría de muros de estanque hawaianos que se conocen, que normalmente están hechos de grandes rocas de basalto. En algunas partes del muro los obreros habrían tenido que trabajar bajo el agua. El periódico en hawaiano, Ka Hae Hawaii atribuyó en octubre de 1861 la construcción nocturna del estanque a los menehune mágicos en vez de reconocer que los propios hawaianos eran capaces de tales hazañas de ingeniería.

