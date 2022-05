El desesperado pedido de la madre de Chano a la Justicia

“Mi hijo tiene 40 años y hace 20 que sabemos que es adicto y damos esta batalla. Hace 20 años que yo no tengo un sábado en paz, que no puedo dormir con el teléfono apagado, porque no se que va a pasar con mi hijo al día siguiente. No sé si cuando amanece va a estar vivo”, expresó Marina en el Senado. Además, cuestionó duramente a la ley actual de Salud Mental y Adicciones.