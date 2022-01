Chano compartió su teléfono en Twitter y fue tendencia

El lunes (10/1) por la noche el cantante Chano Moreno Carpentier compartió su número de teléfono a través de cuenta de Twitter para que sus fanáticos pudieran comunicare con él. Este accionar del artista, que cuenta con más de 775 mil seguidores, responde a una promesa que realizó a principios de enero cuando publicó a través de susodicha red social: "Esta semana me voy a comprar un teléfono y voy a tuitear el número para que me agreguen a grupos de WhatsApp y pinten videollamadas a cualquier hora". De esta manera, el ex vocalista de Tan Biónica cumplió con su palabra y el tuit en cuestión, que ya tiene más de treinta y tres mil likes, se hizo tendencia en Twitter.