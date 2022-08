Ed Sheeran y Paulo Londra juntos en una nueva canción

Recordemos que el productor colombiano Daniel Oviedo (conocido como Ovy on the drums,), acusaba a Londra de terminar de forma unilateral el contrato que mantenían. Mientras que el cantante le inició una demanda por "fraude y representación negligente".

“Me enteré de que ya puede volver a hacer música. No veo la hora de escuchar sus nuevas cosas. Creo que es una de las personas más talentosa y un gran ser humano. Esto es algo poco común en la industria musical”, aseguró Ed Sheeran en La Viola.

Por su parte, el cantante cordobés siempre halagó y expresó su admiración por el famoso cantante británico. Cuando estrenó su último hit ´Chance´ expresó: "En este tema me siento Ed Sheeran".

No será la primera vez que se los podrá ver juntos en un tema. En 2019, el músico argentino viajó a Londres y juntos lanzaron la canción ´Nothing on You´.

Ed Sheeran - Nothing On You (feat. Paulo Londra & Dave) [SBTV Official Music Video]