Apelará el fallo: Amber Heard no puede pagarle a Johnny Depp

En esta demanda, el jurado consideró que ambos se difamaron mutuamente. Entonces, otorgó a Heard US$2 millones en daños compensatorios y ningún dinero por daños punitivos.

Sin embargo, tras la reducción de los US$ 15 millones a US$10,35 millones decidida por la jueza del condado de Fairfax Virginia, Penny Azcarate (limitando los daños a Depp a US$ 350.000), la abogada de la defensora, Elaine Bredehoft, declaró que la actriz apelará el veredicto ya que “absolutamente no puede pagar el monto establecido por el jurado”.

image.png La abogada de la defensora, Elaine Bredehoft, que apelara el dictamen junto a Heard.

“Tiene motivos excelentes para hacerlo, hay muchas pruebas que no fueron admitidas”, explicó la defensora de Heard tras aclarar que su cliente no contaba con la cantidad de dinero que debía pagar.

“Es un mensaje horrible para la sociedad y las mujeres. A menos que saques tu teléfono y grabes a tu cónyuge o a tu pareja golpeándote, efectivamente no te creerán”, exclamó además la abogada de la actriz.

“El ruido provocado en las redes sociales influyó en el veredicto y convirtió la sala de visitas en un zoológico”, resaltó también Bredehoft, que asimismo se lamentó por ‘no haber podido usar una serie de pruebas que si se presentaron en el juicio de Londres’, en el que Depp perdió una demanda contra The Sun.

Tuvimos una enorme cantidad de pruebas que fueron suprimidas en este caso que estaban en el caso del Reino Unido. Y en el caso del Reino Unido, cuando se presentaron, Amber ganó Tuvimos una enorme cantidad de pruebas que fueron suprimidas en este caso que estaban en el caso del Reino Unido. Y en el caso del Reino Unido, cuando se presentaron, Amber ganó

Así, en términos económicos, Johnny Depp fue el claro ganador. Pero para el actor, además, éste representa un triunfo ya que consigue desligarse, de cierto modo, de las acusaciones de violencia de género. Y es que aunque el juicio fue por difamación (y no sobre el maltrato en sí), su imagen no quedará ahora tan asociada a la violencia, ya que la Justicia decidió que fue difamado por Heard (aunque él también haya difamado a su ex mujer).

De esta manera, se esperará a por la apelación de Heard que seguramente generará controversia en las redes y medios, y que resolverá, posiblemente, de manera definitiva esta polémica.

Más contenido en Urgente24:

Tensión: A renta inesperada, suman Junta Nacional de Granos

¿Todo por Luis Petri? Cristina Pérez ya es sinónimo de JxC

Marcelo Gallardo y Beccacece la siguieron a las piñas

Aumentan los casos de enfermedad de Lyme, trasmitida por garrapatas

En AFIP Córdoba robaron 40.000 fojas de prueba de 3 causas