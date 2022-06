Por qué Johnny Depp ganó en USA pero perdió en Reino Unido

"Los grados de espectacularidad a los que ha llegado el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp renuevan el debate sobre la intromisión de la ley en los bordes sinuosos de las relaciones interpersonales pero sobre todo nos recuerdan que las mujeres siempre estamos a un paso de ser consideradas locas, ridículas, mentirosas y falsas. Cuando el violento es un sex symbol tranquilo y amable, poco se puede hacer del otro lado: más allá del resultado que es a favor de Depp, pero también implica credibilidad y prestigio futuro para ambos, el proceso que llevó seis semanas entre las estrellas de Hollywood parece haber hecho retroceder algunas conquistas del feminismo reciente", escribió Monfort en Página12.

Del otro lado de la vereda, Claudia Peiró consideró en Infobae que el fallo representa "un saludable freno al feminismo policial". "El fallo Depp-Heard levantará salvaguardas contra las falsas denuncias y los excesos de una corriente que pasó del empoderamiento a la soberbia", escribió Peiró en relación al MeToo.

De un lado del debate o del otro, lo cierto es que el juicio entre la expareja de actores invitará a correr litros de tinta durante un buen tiempo, y que probablemente necesitemos que pasen años para realmente comprender cuál es su significado, porque el caso descoloca en un tiempo en que las certezas están demasiado de moda.

Hay otro asunto interesante que observa la BBC: Johnny Depp ganó en USA pero perdió en el Reino Unido, cuando el asunto juzgado fue el mismo. ¿Por qué?

"En 2020, el actor de Hollywood Johnny Depp perdió una demanda por difamación en el Reino Unido contra el diaio The Sun. Pero el miércoles, ganó una demanda similar contra su exesposa Amber Heard en una Corte estadounidense", escribió Robin Levinson-King en el portal de la BBC. "Al comienzo de este juicio, muchos expertos legales sugirieron que Depp tenía chances más pobres de ganar en USA que en el Reino Unido, porque Estados Unidos tiene fuertes protecciones a la libertad de expresión. El hecho de que el jurado en USA hallara culpable a Heard de difamación por un artículo en el que ella proclama haber sido víctima de abuso doméstico, significa que no creyeron en su testimonio".

Según Mark Stephens, abogado inglés especializado en derecho de medios, derechos de propiedad intelectual y derechos humanos, el principal factor que influyó en que el resultado de ambos casos difiriera, es que en USA, Depp fue juzgado por un jurado mientras que en el Reino Unido, el juicio por el artículo en el que The Sun lo describió como un "golpeador de esposas", fue ante un juez.

"Tanto en el juicio del Reino Unido como en el de Estados Unidos, los abogados de Depp argumentaron que Heard mentía -para construir su caso, atacaron su carácter y proclamaron que fue ella de hecho la abusiva", explica la BBC. Esta es una táctica común, explica la BBC, utilizada por la defensa en juicios por violencia doméstica sexual. La táctica se llama "negar, atacar y revertir víctima y agresor", explicó Stephens.

La estrategia busca dar vuelta la acusación para que recaiga sobre quien acusa haber sido víctima de violencia. Esto distorsiona la cuestión inicial planteada en el juicio: de la pregunta sobre si el acusado fue culpable de abuso o no, se pasa a juzgar la credibilidad de la presunta víctima.

En el juicio en Reino Unido, explica Stephens, el juez reconoció esta estrategia y desechó gran parte de la evidencia que no apuntaba directamente a si Depp había cometido una agresión o no.

Sin embargo, explica Stephens, la estrategia suele ser mucho más efectiva cuando quien juzga es un jurado en lugar de un juez.

La periodista Hadley Freeman, del diario The Guardian, dijo a la BBC que otro factor preponderante ha sido que el juicio estadounidense fue televisado, por lo que la Corte se volvió prácticamente en un "juego deportivo" que tuvo derivaciones explosivas en redes sociales. En TikTok, el hashtag #justiceforjohnnydepp tuvo 19 mil millones de vistas. Si bien el jurado tuvo instrucciones de no leer lo publicado online sobre el caso, mantuvieron su teléfono con ellos en todo momento y no estuvieron aislados.