Hubo difamación mutua, pero ganó Johnny Depp

En esta demanda, el jurado consideró que ambos se difamaron mutuamente. Entonces, otorgó a Heard US$2 millones en daños compensatorios y ningún dinero por daños punitivos.

En términos económicos, Johnny Depp fue el claro ganador. Pero para el actor, además, éste representa un triunfo ya que consigue desligarse, de cierto modo, de las acusaciones de violencia de género. Y es que aunque el juicio fue por la difamación (y no sobre el maltrato en sí), su imagen no quedará ahora tan asociada a la violencia, ya que la Justicia decidió que fue difamado por Heard (aunque él también haya difamado a su ex mujer).

La sensación de victoria la dejó en evidencia el propio Depp: "el jurado me devolvió la vida", dijo en un comunicado.

Por su parte, Amber Heard dijo tener el "corazón roto"ante esta decisión de la Justicia.

Recordemos que el protagonista de 'Piratas del Caribe' le inició a su ex mujer un juicio en 2019 a raíz de un artículo que escribió la actriz sobre la violencia familiar, asegurando que era "difamatorio". Por eso le pidió US$50 millones por daños y perjuicios. Por su parte, Amber Heard presentó una contrademanda por US$100 millones.

johnny depp amber heard juicio.jpg

"Tengo el corazón roto"

La actriz estadoundiense publicó un comunicado minutos después de la lectura de los veredictos. "Estoy decepcionada y con el corazón roto", manifestó.

"Me decepciona que una montaña de pruebas haya no haya sido suficiente para hacerle frente al poder y la influencia desproporcionada de mi ex esposo", continuó Amber Heard en el documento citado por la BBC.

“Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés... Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio”, añadió.

Por su parte, Johnny Depp acogió el resultado del veredicto y aseguró que volvió a la vida.

“El jurado me devolvió la vida. Me siento verdaderamente honrado”, dijo Depp en un comunicado. “Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado”, agregó.

Vale destacar que los testimonios durante el juicio ultramediático de seis semanas incluyeron detalles sórdidos sobre su corto y volátil matrimonio. Heard testificó que Depp abusó de ella física y sexualmente en varias ocasiones. Depp dijo que nunca golpeó a Heard, que fraguo las acusaciones de abuso y que en realidad ella era quien lo atacó físicamente en múltiples ocasiones.

