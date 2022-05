Amber Heard vs Johnny Depp: Hollywood ya eligió al culpable

Pero incluso si se cree que Heard actuó de forma inexcusable, la idea de que ella fuera la principal agresora -contra un hombre más grande y con muchos más recursos, que fue grabado maldiciendo por atreverse a hablar de forma “autoritaria”- desafía de alguna manera la lógica y pone en jaque al movimiento 'Me Too'. Aún así, él está cosechando muchos más apoyos de Hollywood que ella...

Las acusaciones más fuertes de Amber Heard

Cuando subió al estrado, la actriz relató desde el primer golpe hasta el episodio de una violación con una botella y los mensajes escritos con sangre que el actor habría escrito en las paredes de su casa.

Uno de los pasajes más terribles que describió Amber Heard fue lo que supuestamente pasó en un viaje a Bahamas. “Me agarró por el cuello, me sostuvo por un segundo y me dijo que podría matarme y que yo era una vergüenza”, precisó. Al otro día contó que Depp la violó con una botella y que le dejó mensajes escritos con sangre en las paredes de su casa.

“Solo recuerdo haber pensado ‘Por favor, Dios, por favor, que (la botella) no esté rota’”, explicó. Y, entre los terribles detalles, Heard contó que mientras el hecho ocurría sonaba música de Marilyn Manson. “Cuando lo miré a los ojos no era él. Nunca tuve tanto miedo en mi vida”.

Más allá del terrible testimonio, la artista no pudo presentar pruebas sobre el violento episodio que describió.

johnny depp amber heard juicio.jpg

Hay dos testimonios que complicaron al actor. Uno de ellos es el de una amiga de Amber Heard que describió los instantes previos y posteriores a una pelea en 2016, y contó que le vio moretones a la actriz.

La otra declaración favorable a la protagonista de Aquaman es la de su hermana. Whitney Henriquez contó que Johnny Depp le pegó en reiteradas oportunidades a la actriz. Luego detalló una violenta pelea que tuvieron, en la que intervino ella, que fue llamada en la audiencia como “el incidente de la escalera”.

Amber Heard ha presentado ante la Justicia fotos que muestran enrojecimiento e hinchazón en su rostro, presuntamente producto de golpizas del actor.

Contraataque: "Depp no es el único al que has agredido"

Por su parte, la abogada de Depp, Camille Vasquez, cerró su interrogatorio la semana pasada que descolocó a Amber Heard: “Johnny Depp no es el único compañero al que has agredido”, dijo, en referencia a los señalamientos de violencia con los que ya contaba previo a su matrimonio con el reconocido actor en 2015.

“Nunca he agredido a ningún compañero. Nunca he agredido al Sr. Depp ni a ninguna otra persona con la que estuve vinculada sentimentalmente, nunca”, respondió la actriz.

“No más preguntas, su señoría”, cerró Vasquez.

johnny depp

De acuerdo con reportes, Amber Heard habría golpeado a su ex novia, la fotógrafa Taysa Van Ree, en repetidas ocasiones durante una acalorada discusión en el aeropuerto. Supuestamente la afectada se habría puesto en contacto con la policía para solicitar ayuda y así llegaron dos oficiales que habrían sido testigos de los actos de violencia.

Ante la situación que se suscitó en septiembre de 2009, arrestaron a Amber Heard. Al día siguiente, la intérprete compareció ante el Tribunal de Distrito del Condado de King en Seattle, pero no se presentaron cargos en su contra, por lo que recuperó su libertad. La pareja continuó su noviazgo por tres años más sin mayor inconveniente y cuando terminaron mantuvieron una relación de amistad.

Después de que trascendieron los hechos, Taysa Van Ree defendió a su ex pareja en repetidas ocasiones al mencionar que habría sido acusada injustamente y que todo lo que pasó solo fue un malentendido por parte de los oficiales que presenciaron la discusión, ya que habían exagerado la situación posicionando a Amber Heard como una agresora.

El recurso que usó Camille Vasquez en el juicio volvió a poner sobre la mesa los antecedentes de violencia de Amber Heard, elementos que han afectado notablemente su imagen y han funcionado como argumentos a favor de Johnny Depp.

A pesar de estas fuertes declaraciones ante la Justicia, Hollywood parece no creerle a Amber Heard. Y ni que hablar de los fanáticos del actor, que han iniciados muchas campañas en las redes sociales.

“Creed a todas las mujeres, excepto a Heard”

En Internet pueden encontrarse muchísimos videos, fotos y mensajes de apoyo a Johnny Depp, y acusaciones contra su ex mujer. En TikTok, por ejemplo, hay innumerables videos en los que se ataca a Heard. Incluso, una marca de maquillaje publicó un video para contradecir la descripción de su abogado sobre cómo cubría los moretones. Mientras tanto, todas las plataformas parecen estar llenas de memes a favor de Depp. “¿Por qué parece que todo Internet es del equipo de Johnny Depp?”, decía un titular de Vice.

“Creed a todas las mujeres, excepto a Amber Heard”, bromeó recientemente Chris Rock. Mientras un sketch de “Saturday Night Live” convirtió una de las acusaciones más descabelladas de Depp contra Heard en un sketch, tratándola a ella como una figura ridícula y a él como un encantador bribón.

Cabe destacar que en 2020, Bot Sentinel, un grupo que rastrea la desinformación y el acoso en línea, fue contratado por los abogados de Heard para analizar la campaña en las redes sociales contra ella. “Todo el mundo piensa que cualquier actividad contra ellos son bots o lo que sea”, dijo el fundador del grupo, Chris Bouzy. Pero en este caso, algunas lo eran: Bouzy calculó que había 340 cuentas de Twitter “no auténticas” dedicadas a difamar a Heard y a amplificar las peticiones que pedían que la despidieran de sus trabajos como actriz y modelo. “Un pequeño número de cuentas puede dirigir las conversaciones en Twitter”, aseguró el experto.

Sin embargo, aunque los trolls y los bots hayan sin dudas contribuido a alimentar la campaña virtual contra Amber Heard, es evidente que hay mucha gente real que participa en ella. Algunos son fans obsesivos de Johnny Depp. Pero muchos famosos de Hollywood también han salido a apoyar al actor, mayormente mujeres.

Famosos que apoyan a Johnny Depp

Muchos son los famosos que salieron a apoyar a Johnny Depp en su guerra jurídica contra su ex mujer, entre los que se encuentran Penélope Cruz, Sia o Winona Ryder. Llamativamente, muchas son mujeres.

Si bien cuando salieron las acusaciones de la actriz en contra de su ex esposo, muchos la defendieron por ser víctima de abuso y agresión, en las últimas semanas todo ha cambiado totalmente.

Recientemente, la actriz francesa Eva Green, compañera de Depp en 'Dark Shadow' hizo una jugada publicación en su Instagram apoyando a su colega: “No tengo ninguna duda de que Johnny emergerá con su buen nombre y su maravilloso corazón revelados al mundo, y la vida será mejor que nunca para él y su familia”, escribió, junto a un emoji de una paloma de la paz y una foto de ambos.

green-jhonny-depp.jpg Eva Green salió a respaldar en redes sociales a su colega Johnny Depp.

Vanessa Paradis, ex pareja del actor -con quien mantuvo una relación de 14 años- también lo defendió de las acusaciones de Amber Heard. "Fuimos compañeros de Johnny Depp por catorce años y criamos juntos a dos hermosos hijos. Es un hombre generoso, atento, amable y no violento. Sé las acusaciones que hizo Amber Heard públicamente. Esto no es nada parecido al Johnny que conozco. Nunca fue violento o abusivo conmigo".

Otra ex pareja del actor que salió a apoyarlo fue Winona Ryder: "Entiendo que es muy importante que hable de mi experiencia, aunque no estuve ahí en su matrimonio con Amber. Mi vivencia fue totalmente diferente. Me sentí muy sorprendida, confundida y molesta cuando escuché las acusaciones contra él. La idea que asegura que es una persona violenta es lo más alejado del Johnny que conocí. No puedo entender estas acusaciones. Él nunca fue violento o abusivo con nadie. Honestamente solo lo conozco como un hombre amable, amoroso, generoso y un chico muy protector de mí y la gente que ama. Me sentí muy segura con él".

johnny-depp-y-winona.jpg Johnny Depp y Winona Ryder mantuvieron un apasionado noviazgo de 4 años a comienzos de los '90.

La actriz española y ganadora de Oscar Penélope Cruz también respaldó a su compañero: "Siempre me impresionó su amabilidad, su mente brillante, su talento y su sentido del humor. Lo he visto a Johnny en diferentes situaciones y él siempre es amable con todos. Es una de las personas más generosas que conozco. Grabé 'Piratas del Caribe' durante mi embarazo, mi esposo y yo nunca olvidaremos su dulzura, protección y amabilidad en ese tiempo".

johnny-depp-penelope-cruz.jpg Tanto Penélope Cruz como su esposo Javier Bardem salieron a respaldar a Depp.

Sharon Osbourne, esposa del cantante Ozzy Osbourne, expresó: "Se necesitan dos para el tango. Creo que tuvieron una relación vulnerable. Los dos son malos para el otro. Ella le dio como también recibió. No tengo idea quién hacía qué, pero sé que los dos bebían y era una relación tóxica".

La cantante Sia también respaldó públicamente al actor: "Quiero mostrar mi apoyo público a Johnny Depp. Escuché esos audios y él es realmente la víctima de todo", dijo.

Por su parte, J.K. Rowling, autora de los libros de Harry Potter, también mostró su respaldo luego de que sea retirado de 'Animales Fantásticos' por los supuestos abusos a Amber Heard: "Basados en nuestro entendimiento de las circunstancias, los cineastas y yo no solo estamos cómodos manteniendo a nuestros actores, sino también felices de tener a Johnny interpretando a uno de nuestros personajes".

El actor Javier Bardem, igual que su mujer Penélope Cruz, respaldó al actor: "Apoyo a Johnny porque siempre lo vi como un hombre amable y atento. Un extraordinario artista que escucha a todo quien necesita de su ayuda. No solo quiero a Johnny, sino que también lo respeto profundamente y le agradezco por ser ese chico libre en su arte, y el hombre maduro y amable en su vida diaria". "Quiero a Johnny porque es un buen ser humano, atrapado en las mentiras y manipulaciones de personas tóxicas", agregó.

"Creo que mi destino está tan unido al de Johnny, que iré donde él vaya si él lo necesita", comentó por su parte el actor inglés Kevin McNally, que compartió escena con el actor en "Piratas del Caribe".

En tanto, Paul Bettany respaldó a su amigo y colega: "He conocido a Johnny Depp por años y en diferentes relaciones. Él es el hombre más dulce, amable y caballeroso que he conocido".

depp-bettany.jpg Paul Bettany y Johnny Depp en una producción fotográfica.

Finalmente, Lily-Rose Depp, la primera hija de Johnny Depp, tampoco se quedó callada sobre las acusaciones contra su padre y lo defendió por redes sociales: “Mi padre es la persona más dulce y adorable que conozco. Siempre ha sido un padre maravilloso para mi hermano y para mí, y todo el que lo conozca puede decir lo mismo”.

Famosos que apoyan a Amber Heard

La lista de respaldo público de Hollywood a Amber Heard es mucho más corta. E igual que en el caso de Johnny Depp, hay amores del pasado que aparecen en esta pequeña lista, concretamente dos que fueron citados a declarar en el juicio.

Se trata de Elon Musk y James Franco. El empresario millonario que fue pareja de Heard y el actor, muy cercano a Amber, se encuentran en su 'bando', defendiendo su integridad en todo este litigio.

Cabe destacar que Elon Musk finalmente no declarará en el juicio, según confirmó su abogado. Ellos mantuvieron un romance tras el divorcio de la actriz con Depp, pero el actor asegura que ya había algo entre ellos cuando aún estaban casados.

amber-elon-musk.jpg Amber Heard y Elon Musk.

En tanto, con respecto a James Franco, él y Amber han protagonizado dos grabaciones sospechosas en un ascensor, videos que han sido claves para decantar la balanza moral a favor de Depp.

Durante el interrogatorio, Amber Heard fue cuestionada sobre la presunta relación extramarital que habría sostenido con Franco. Al respecto, ella aseguró que sólo eran amigos y cuando lo buscó fue porque necesitaba apoyo.

El vídeo que muestra a Amber Heard en actitud cariñosa con James Franco

“Era mi amigo y vivía literalmente en la puerta de al lado. Había agotado mi red de apoyo y estaba feliz de recibir tanta amistad como fuera posible”, dijo Amber Heard. “Después de ver mi cara, puso su cabeza en mi hombro. Tocó un lado de mi cara también”, comentó sobre el video que se presentó como prueba donde supuestamente estaban en una posición romántica.

La tercera persona que apoya a la ex de Depp en sus acusaciones es la presentadora británica Amanda de Cadenet, quien en los últimos días se ha dedicado a retuitear varios posts en los que se pone a 'Miss Heard' en el papel de víctima.

Como vemos, son muchos menos los apoyos a la actriz que a su ex marido.

