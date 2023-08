Adam Sandler rompió récord en Netflix con su nueva película

Un fenómeno en Netflix

No solo conquistó a los críticos, sino también a los espectadores. Según Netflix, No estás tan invitado a mi Bat Mitzvah se convirtió en una de las películas más vistas en la plataforma de streaming, alcanzando los 100 millones de reproducciones en su primera semana.

Asimismo, tiene una puntuación del 96 por ciento por parte de los críticos de Rotten Tomatoes, lo que muestra que tiene un gran respaldo popular. Aunque no le fue tan bien en el público general con un 67%

image.png Acá los números mágicos.

Sandler se mostró feliz por el éxito de la película en sus redes sociales. En su cuenta de Twitter, le agradeció a sus fans por ver la película y dijo que estaba orgulloso de su hija Sunny por su actuación. También hizo un chiste diciendo que ahora podía invitar a más gente a su próxima fiesta.

Un giro en la carrera de Sandler

No estás tan invitado a mi Bat Mitzvah representa un giro en la carrera de Sandler, que ha sido criticado por algunas de sus comedias anteriores por ser groseras, ofensivas o repetitivas. Algunos ejemplos son Jack y Jill, Ridiculous 6 o The Do-Over, todas ellas producidas por Netflix y con puntuaciones menores al 10 por ciento en Rotten Tomatoes.

No obstante, el actor también demostró su habilidad para hacer películas más serias o dramáticas, como Punch-Drunk Love, Reign Over Me o The Meyerowitz Stories. Su papel más aclamado hasta ahora fue el de Howard Ratner en Uncut Gems, una película de suspenso dirigida por los hermanos Safdie que le valió una nominación al Globo de Oro.

¿Y ahora qué le espera?

Con el éxito de No estás tan invitado a mi Bat Mitzvah, Sandler parece haber encontrado un equilibrio entre hacer reír a su público y ofrecerle una historia conmovedora y familiar.

El actor tiene varios proyectos en marcha con Netflix, como The Spaceman of Bohemia, una adaptación de la novela homónima de Jaroslav Kalfar; Hustle, una película sobre un entrenador de baloncesto; o Home Team, una comedia inspirada en la vida del entrenador Sean Payton.

image.png Sin lugar a dudas, esta es interesante.

---------------------------------------------------------------------

