Patricia Bullrich bajó línea en LN+: Majul/Canosa toman nota

De este modo, Majul procedió a explicar: "¿Qué iniciativas podrían convocar a esas personas que necesita Patricia Bullrich para entrar en segunda vuelta? Por ejemplo, el anuncio de que Patricia va a contar con un Ministro de Economía con suficiente poder como para manejar toda la botonera y con capacidad para comunicar, como Carlos Melconian".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Felcancillercom%2Fstatus%2F1695592996979282128&partner=&hide_thread=false [AHORA] Laspina cruzó a Milei por "vender humo" y ser "un gran fabulador": "Mintió una vez más diciendo algo que yo nunca le dije al FMI". https://t.co/Raq7CGMOSz pic.twitter.com/MmR66lV2yc — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 27, 2023

"O también qué podría ayudar a Patricia. Dicen sus asesores, la denuncia de un pacto secreta de conveniencia mutua, por debajo de la mesa, entre Massa y Milei", indicó Majul, retomando el punto con el que inició su exposición.

De hecho dicen: 'Es inconcebible que Milei casi no critique al Ministro de Economía, pero pero que ataque a Patricia Bullrich y a su equipo cada vez con más virulencia, como si temiera competir con ella en la segunda vuelta', agregó el periodista. Para ejemplificar esto, Majul exhibió al aire un contador con la cantidad de veces que Milei mencionó a Bullrich para criticarla durante la última visita a su programa

Majul también hizo mención a la denuncia que realizó el diputado libertario contra un ministro de la coalición opositora al asegurar que se comunicó con su para "hacer reventar" el acuerdo del Gobierno con el FMI. Más tarde trascendió que el funcionario en cuestión fue Luciano Laspina, quien le respondió a Milei vía Twitter.

Del mismo modo, destacó el comportamiento particular de Milei durante la sesión para aprobar la reforma de Ley de Alquileres. Según indicó Majul, con su presencia ayudó al quorum, pero una vez que comprobó que su propuesta de derogar la ley vigente iba a perder, se retiró.

"A los cambios parciales que propusieron los diputados de Juntos por el Cambio, Milei los consideró parches. Sin embargo, en los hechos, su negativa a apoyar los parches lo acercó a la posición original del kirchnerismo. Es decir, al status quo, a dejar todo como está. Un verdadero desastre que perjudica tanto a los inquilinos como a los propietarios", lanzó Majul.

No llores por mí, Argentina. El editorial de Viviana.

En lo que respecta a Canosa, la conductora fue, fiel a su estilo, mucho más explícita. Fue durante la emisión del pasado martes 22 de agosto de su ciclo en la que, cuando dialogaba con la mismísima Bullrich sobre la problemática de los saqueos, la conductora la interrumpió y manifestó:

Patricia, te voy a decir algo. Y no creo tener razón, pero te voy a decir algo. ¿Sabés qué, Patricia? Es el momento. Los argentinos estamos hechos pelota y me emociono cuando te lo digo. Patricia, es el momento, sos vos. Vos sos la mujer que puede de verdad poner ley y orden. Es ahora, es en este instante. Nadie creería que estás especulando Patricia, te voy a decir algo. Y no creo tener razón, pero te voy a decir algo. ¿Sabés qué, Patricia? Es el momento. Los argentinos estamos hechos pelota y me emociono cuando te lo digo. Patricia, es el momento, sos vos. Vos sos la mujer que puede de verdad poner ley y orden. Es ahora, es en este instante. Nadie creería que estás especulando

"Te han dejado demasiado sola, y como mujer fuerte que soy te lo digo a vos que sos mucho más fuerte aún. Los argentinos estamos destruidos, es el momento, Patricia. Y lo voy a decir públicamente, sos vos. Lo digo todo el tiempo cuando todos dicen que gana Milei, yo digo: 'Es Patricia, faltan dos meses'. Aprovechá cada segundo de cámara, porque sos vos la única persona que puede traer paz, ley y orden", continuó Canosa.

Una vez que finalizó la comunicación con la candidata, la conductora cerró editorial mirando a cámara y le habló directamente a sus televidentes.

"No la dejen sola a Patricia. No estamos para 'psychos', no estamos para este Gobierno, no estamos para motosierras. Ya estamos totalmente destruidos, no estamos para lo Massa de la vida que ya rompieron todo con el Gobierno y que están rompiendo todo y que quieren caos. No la dejemos sola a Patricia, y se lo digo también a toda la gente de Juntos por el Cambio", concluyó.

