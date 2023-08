Al preguntarle Navarro con un poco de ironía si existen "5 millones de menemistas", Timerman respondió: "No hay 5 millones de menemistas, pero hay muchos más que dicen 'esto no puede seguir así'".

Y desarrolló: "60% del electorado dice 'esto así no puede seguir'. Hay un 30% que dice 'esto puede seguir mejorándolo', y su mayor parte, 27%, votó a Massa. Ahora Massa tiene que demostrarn que él puede producir el cambio, que esto así a él tampoco lo convence. Que hay que producri el cambio y que el es cambio bueno".

El analista político Raúl Timerman, director de la consultora Grupo de Opinión Pública (GOP). Raúl Timerman, director de la consultora Grupo de Opinión Pública.

"Todavía no empezó la campaña de Massa. Empezó la gestión, pero la campaña no puede ser sólo la gestión, tiene que hacer promesas. Sin promesas no hay campaña", dijo.

Y siguió: "Hasta ahora, el único que promtió fue Milei. Patricia Bullrich tampoco prometió, dijo que el cambio es todo o nada, pero no dijo cuál va a ser".

Timerman aseguró que, en sus mediciones, la intención de voto de Milei subió al 35% a costa de los votos de Bullrich, quien bajó hasta el 23%.

"¿Cuál es el peligro si Bullrich cae demasiado? Milei puede ganar en primera vuelta. El destina final de Milei depende de Patricia Bullrich", estimó.

Cuando le preguntaron si Milei podía alcanzar el 45% que automáticamente lo deposite en la Presidencia, Timerman lo consideró difícil. "Para eso tiene que pasar que se destruya la candidatura de Bullrich", dijo y estimó que de ganar en primera vuelta, Milei lo haría alcanzando los 40 puntos con 10 de ventaja sobre el 2do candidato más votado.

Consultado sobre si Massa, hoy ministro de Economía, podría alcanzar "el 50% más 1" en un balotaje, Timerman respondió que "no" y que "hoy pierde con Bullrich y con Milei", pero matizó al señalar que "todavía no dijo qué va a hacer".

