Elecciones 2023: Lo de Milei es personal y hay nueva prueba

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIntendentesUCR%2Fstatus%2F1695935205477929345&partner=&hide_thread=false ¡Felicitaciones @ferrermarcos por este gran triunfo! Cuándo hay buenas gestiones se traducen en elecciones contundentes. ¡A festejar esta victoria Radical de Juntos por el cambio! pic.twitter.com/4uEuvL7pYX — IntendentesUCRCba (@IntendentesUCR) August 27, 2023

No obstante, el resultado en Río Tercero llegó para confirmar de sobremanera una realidad casi indiscutible: los votos de Javier Milei no son transferibles. A pesar de que el economista parece llevarse todo por delante luego del triunfo en las PASO, la realidad es que el armado local en Córdoba no supo siquiera estar a media altura de la performance del ‘León’.