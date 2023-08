Pymes, medicina prepaga, etc. (y apoyo de la CGT)

También destacó que "este importante esfuerzo del Gobierno Nacional es una muestra del compromiso con los distintos sectores de nuestro país, cuyo aporte es fundamental para construir la Argentina que queremos".

Esta CGT ratifica el respaldo al ministro Massa, cuya decisión de implementar estas políticas que fortalecen el salario de los trabajadores y trabajadoras nos permiten vislumbrar otro horizonte para nuestro país, con más trabajo, más producción y más desarrollo.

## El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, anunció este domingo 27/08 medidas que integran el Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso para las familias argentinas:

## Suma fija para empleados privados y estatales: el bono será de $60.000 para empleados privados con sueldos de hasta $400.000 y se abonará en 2 cuotas de $30.000 en septiembre y octubre. El aumento será no remunerativo, por única vez, y a cuenta de paritarias.

## Crédito para trabajadores, de hasta $400.000 en 24, 36 ó 48 cuotas, con 3 meses de gracia y con una tasa de interés de la mitad de la que se cobra en el mercado financiero, y los fondos se depositarán en la tarjeta de crédito bancaria dentro de los 5 días hábiles. El programa tiene fondos disponibles por $ 400.000 millones.

## En el caso de los jubilados y pensionados, recibirán un refuerzo de $37.000 en septiembre, octubre y noviembre, lo que elevará a $124.000 el monto total que percibirán a partir del próximo mes. En el caso de las compras que realicen con tarjeta, "les vamos a devolver en la tarjeta misma hasta $18.000 de reintegro del IVA por las compras que realizan".

## Medidas para monotributistas: habrá un acceso a crédito por hasta $ 4 millones, dependiendo de la categoría, a pagar en 24 cuotas a la mitad de la tasa bancaria con garantía 100% del Estado.

## Los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar recibirán un incremento adicional en 2 cuotas mensuales:

Para las familias con un hijo: $ 10.000.

Para las familias con dos hijos: $ 17.000.

Para las familias con tres hijos: $ 23.000.

"Terminado el refuerzo, la tarjeta alimentar aumentará un 30%".

## Un pago de una suma fija de $25.000 para trabajadoras y trabajadores de casas particulares. El refuerzo se pagará por única vez, en 2 cuotas y será proporcional a las horas trabajadas. El beneficio impactará en el bolsillo de 425.000 empleadas y empleados. Aquellos empleadores que registren ingresos de hasta $ 2 millones por mes, el Estado va a reembolsarles el 50% del bono.

## Reducción a 0% de los derechos a la exportación para productos de las economías regionales y ayuda para productores en situación de emergencia y para industriales que procesan soja: retención 0% para economías regionales con valor agregado industrial como el vino, el mosto, el arroz, el tabaco, la producción forestal, y la cáscara de citrus, entre otras. "Todos los productos que tienen un proceso de industrialización para las exportaciones, van a tener retenciones 0 a los efectos de aumentar nuestras exportaciones con valor agregado".

## Un nuevo programa de siembra para trigo y maíz con entrega de hasta 5 toneladas de fertilizantes para productores en emergencia agropecuaria a partir de un convenio con la compañía YPF Agro.

## Continuidad del programa Puente al Empleo, para el sector agropecuario, que transforma los planes sociales en empleo registrado para quienes tomen trabajo en el sector rural, manteniéndose durante un año los planes.

## Nuevo Programa de Incremento Exportador: para la harina, el aceite y el pellet de soja "vamos a dar la posibilidad de disponer del 25% de las divisas para comprar transitoriamente poroto de soja para procesar, manteniendo los puestos de trabajo de las plantas industriales y generando valor agregado en nuestro complejo industrial sojero".

## Nuevo programa de US$ 770 millones para prefinanciación de exportaciones: US$ 550 millones del Banco Nación + US$ 220 millones del BICE.

## Refuerzo para quienes perciben el plan Potenciar Trabajo: $20.000 que se pagará en 2 cuotas de $10.000 en septiembre y octubre, en conjunto con los haberes que serán mejorados por la actualización del salario mínimo.

Sendero del 5% con más de 400 empresas que representan 50.000 productos de higiene y alimentos de primera necesidad de la canasta de los argentinos. Para este programa ponemos un beneficio del 6% del total de impuestos que pagan las empresas en descuento del IVA y del impuesto a las ganancias de cada una de esas empresas. Habrá 0 aumentos de combustibles hasta el 01/11, y 0 aumentos de medicamentos.