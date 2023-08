¿Mauricio Macri? ¡Afuera! Eliminado del bridge, lo gastaron

No pudo ser. El expresidente Mauricio Macri sufrió una dura derrota a manos de Sudáfrica en el Mundial de Bridge y dependía de Suecia pero no se dio. El líder del PRO dejó afuera a la Argentina en octavos y no pudo pasar a cuartos por quedar en el puesto 9 de la competencia que se desarrolla en Marruecos.