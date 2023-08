Interesante el trabajo de la consultora Taquion para que Sergio Massa y Antoni Gutiérrez-Rubí tomen nota:

1 de cada 2 jóvenes están interesados en combinar su empleo fijo con un trabajo freelance para generar un ingreso extra.

A la hora de trabajar es evidente que las preocupaciones sociales, el ambiente y la igualdad de género son temáticas que quedan relegadas a un segundo plano tras el salario y las condiciones laborales. Estas temáticas son más importantes para los jóvenes de nivel socioeconómico alto. En el caso del compromiso social, el NSE alto impacta en un 33%, el doble que el NSE bajo.

Frente a la idea de que solo quieren trabajar a distancia y que no quieren movilizarse hacia, por ejemplo, una oficina, vemos que la opción predilecta de este segmento de la sociedad es una modalidad de empleo presencial. La interacción cara a cara con otros aunque sea algunas veces por semana, sigue siendo una fuerte necesidad.

Al analizar el tipo de contratación, encontramos que las personas, a medida que avanzan de edad, se inclinan por la relación de dependencia. Los más jóvenes, en cambio, prefieren el régimen de monotributo o ser autónomos.

62,3% de los jóvenes sueñan con tener la estabilidad económica. La casa propia o el trabajo ideal quedan relegados por la necesidad de un día a día más ordenado.

El panorama para los jóvenes resulta poco esperanzador, siendo que 6 de cada 10 sólo proyectan estabilidad económica. El resto de los deseos quedan lejos: la casa propia, el trabajo de sus sueños, una familia o simplemente no tener preocupaciones, son todas proyecciones de menores de 2 de cada 10 jóvenes.

La formación y capacitación siguen siendo valores importantes en el imaginario de la juventud de cara a obtener un buen empleo. Si bien muchos aún la consideran indispensables, la formación universitaria ya no es el único camino. Muchos jóvenes creen que otras capacitaciones o cursos pueden ayudarlos a insertarse laboralmente.

En esta investigación descubrimos algunas cosas como la fuerte predilección por el nomadismo digital. También encontramos datos inesperados, como que la preferencia por una modalidad de trabajo no es tan homogénea como se cree. Esto nos habla de que, si queremos leer a este segmento como algo uniforme, estamos partiendo desde una concepción errada.

8 de cada 10 jóvenes creen que no es fácil conseguir empleo hoy en día. No obstante, lo llamativo es que casi 6 de cada 10 afirman que hay algunas oportunidades en el mercado, pero destacan las malas condiciones y/o los malos salarios que se ofrecen. La situación general de una Argentina con bajo desempleo pero una creciente precarización afecta también al segmento más joven de la sociedad 8 de cada 10 jóvenes creen que no es fácil conseguir empleo hoy en día. No obstante, lo llamativo es que casi 6 de cada 10 afirman que hay algunas oportunidades en el mercado, pero destacan las malas condiciones y/o los malos salarios que se ofrecen. La situación general de una Argentina con bajo desempleo pero una creciente precarización afecta también al segmento más joven de la sociedad

¿Alguien pensó en propuestas educativas gratuitas para capacitar a jóvenes en diferentes disciplinas en línea con lo que realmente ocurre en el ámbito laboral? ¿Alguien buscó la manera de premiar e incentivar a los primeros monotributistas del mercado laboral con exenciones o bonificaciones?

¿Alguien pensó en un nuevo programa de Primer Empleo para pymes y preguntarse porqué no está funcionando el actual y si se necesita ajustarlo a la demanda y las realidades de los involucrados?

¿Cómo hacer para revertir la "precarización laboral" entre jóvenes?

