Sergio Massa va por la restitución del 20% licuado

Se supo asimismo, que habrá iniciativas sobre "tres regímenes de promoción de exportaciones para economías regionales, pymes y cerealeras con valor agregado para reforzar reservas y créditos para consumo y tasa subsidiada para bajar deuda a empresas". Aún no se conocen los detalles, no obstante, la principal y más esperada es una suma fija para trabajadores en relación de dependencia que conforme a versiones no oficiales, rondaría los 40.000 pesos.