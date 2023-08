La mujer que dejó ir el Príncipe Harry por Meghan Markle

Sin embargo, la desaparición repentina de la mujer en la vida de Harry, lejos de llamar la atención, se sumó a la lista "negra" que Meghan Markle tendría de la Familia Real.

image.png El Príncipe Harry junto a su niñera cuando era pequeño.

Según publicó el medio español, la mudanza de Harry y Meghan a Montecito, en California, marcó el inicio de una "nueva vida" y el fin de muchas relaciones cercanas, sobre todo para Harry. Tiggy, que una vez ocupó un lugar central en la vida de Harry, desapareció del círculo íntimo del príncipe.

La experta en realeza Sarah Vine señaló en el podcast Palace Confidential que Harry ya no se comunica con sus antiguos amigos y confidentes, incluyendo a personas clave como Tiggy.

“Escuché que no habla con ninguno de sus viejos amigos, no escucha a ninguno de sus antiguos asesores, personas como Tiggy Legge-Bourke que solían ser clave para ayudarlo, simplemente no están con él nunca más”, aseguró. “Escuché que no habla con ninguno de sus viejos amigos, no escucha a ninguno de sus antiguos asesores, personas como Tiggy Legge-Bourke que solían ser clave para ayudarlo, simplemente no están con él nunca más”, aseguró.

image.png

Según Daily Mail, "Harry está en un entorno nuevo y no tiene amigos propios, todo es estadounidense y todo es Meghan". Tras su casamiento y posterior mudanza de país junto a su familia con Meghan, " Harry ha sustituido a todos sus seres queridos por vivir ´en una burbuja de psicópatas americanos´", deslizó la editora de Daily Mail.

Más contenido en Urgente24:

Telefe aplastó a El Trece tras estreno de nuevo programa

Tras El Encargado, Guillermo Francella vuelve a Netflix

La playa paradisíaca oculta en Perú que es como El Caribe

Cambios en la SUBE: Qué es y cómo funciona "Carga a Bordo"

¿Luis Miguel viajó a la Argentina? Polémica por su "muerte" y su doble