Harry y Meghan: El nuevo plan para recuperar su fortuna

La pareja apostó a solventarse y crecer en el mundo del streaming y el entretenimiento, aunque hasta el momento sólo obtuvo pérdidas. La última jugada del matrimonio, según publicó el diario británico The Sun, fue comprar los derechos de la exitosa novela romántica 'Meet me at the lake', de Carley Fortune, para convertirla en una película para la plataforma de Netflix.