El Negro Oro se vuelve a Uruguay y sepultó a Dady Brieva

Además, Záffora sostuvo que El Trece tomó la decisión de levantar el programa "Nosotros a la Mañana". "Final para el programa NAM, termina el viernes 11/08 y el lunes 14/08 arranca Fabián Doman con nuevo programa, nuevo nombre, nueva escenografía".

Por su parte, el periodista Juan Etchegoyen, sumó controversia a las declaraciones del Negro Oro. "Fueron semanas incómodas, de incertidumbre, no sabiendo qué pasaba con el programa y recién hoy puedo contarlo", aseguró a través de su cuenta de Instagram.

En diálogo con DiarioShow, Etchegoyen aseguró: “Me enteré que el programa terminaba a través de la tele, lo que me pareció extraño. Recién hoy me lo confirmaron a mí”. Lo que deja entrever que no se trató de algo pautado con previo aviso o por lo menos el canal no lo hizo saber al resto del equipo del programa.

Quién reemplazará al Negro Oro en El Trece

Según publicó El Destape, durante la próxima semana, ante la ausencia del Negro Oro, Mariel Di Lenarda, sería su reemplazo. La panelista ganadora del Martín Fierro ya condujo Nosotros a la mañana en otras oportunidades.

GONZÁLEZ ORO ABANDONA NOSOTROS A LA MAÑANA: AL ABRIR EL PROGRAMA ANUNCIÓ SU DECISIÓN DE NO SEGUIR

El Negro Oro contra Dady Brieva: "Se lo buscó"

Hace algunos días, Dady Brieva viajó a Uruguay para presentar su espectáculo de humor pero tuvo que cancelar sus shows en el país vecino y se desató la polémica. Según trascendió, no habría sido bien recibido por el público uruguayo. A pesar de que Brieva y su productora desmintieron dichas versiones.

Tras ser consultado, El Negro Oro se metió en el escándalo y lanzó fuertes declaraciones contra el ex Midachi. "Se lo buscó. Desde diciembre está hablando mal de Uruguay, y el uruguayo tiene orgullo de su país. Dady hace daño", disparó González Oro.

Además, continuó: " Me molesta que haya arruinado un grupo, Los Midachi, que eran maravillosos. Hoy están que no pueden trabajar en ningún lado. Los arruinó, los volteó, los borró. Se juega políticamente, pero tenía compañeros de trabajo de toda la vida... No vale la pena, no hubo códigos".

