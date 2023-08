Y si bien el gobernador afirmó que esa información falsa circuló en “redes oficiales de dirigentes políticos”, evitó hacer un señalamiento específico al asegurar que no tenía “información judicial” que lo avalara. Así marcó una brutal diferencia con la Casa Rosada, que a través de la portavoz Gabriela Cerruti intentó instalar, sin elementos contundentes, que había una responsabilidad de Javier Milei en el montaje de un “clima” de inestabilidad, primero, y en la incentivación de los saqueos, después. El presidente Alberto Fernández, que no habla -dijo- “porque no es candidato”, convalidó la posición cuando retuiteó el mensaje de Cerruti, eco que no tuvo por parte de Aníbal Fernández. “Sabrá por qué lo dice”, dijo despegándose el ministro de Seguridad nacional mientras su par bonaerense, Berni, limpiaba el buen nombre de Milei al asegurar que el candidato presidencial libertario “es un hombre de bien”. Agustín Rossi, candidato a vicepresidente de UP, ni siquiera la reconoció como voz autorizada del Gobierno al afirmar que Cerruti habla por ella misma. Insólito. Milei, por su parte, se mofaba diciendo que sólo falta que lo culpen del asesinato de John Kennedy y que, en todo caso, el expertise en materia de saqueos lo tiene el PJ.