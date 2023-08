Sergio Massa ordenó retirar planes sociales a saqueadores

A su vez Victoria Tolosa Paz, giró al ministerio del Interior, un pedido de informes con “el listado completo de las personas que han sido, y se encuentran, detenidas en virtud de su probable participación en los distintos hechos -ocurridos en el país y de público conocimiento, vulgarmente denominados “saqueos” y que podrían configurar eventuales infracciones –entre otros- a los tipos penales previstos en los arts. 167 inc. 2 (Robo calificado por ser cometido en poblado y en banda); 166 inc. 2 (Robo calificado por ser cometido con armas, o en despoblado y en banda); art. 163 inc. 2 ( Hurto calificado por ser cometido en ocasión […] o conmoción pública o de un infortunio particular de damnificado); Art. 209 (Instigación a cometer delitos)”. Textual la instrucción.