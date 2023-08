Javier Milei la sigue contra La Nación: "Sin pauta, quiebra"

El candidato más votado de las PASO considera que su amenaza de eliminar la pauta oficial de Casa Rosada marcó un antes y después en su relación con los principales medios del país y periodistas.

De Pablo dijo en su artículo que "la honda preocupación deriva de la nada despreciable probabilidad de que Javier Gerardo Milei sea el próximo presidente de la Nación. Pero si éste es el problema, tengo la solución: vote a Patricia Bullrich".

El director de Research for Traders y uno de sus principales asesores, Darío Epstein, también se quejó por cierta animosidad de La Nación: "Qué divertido debe ser trabajar en La Nación. Ayer me acusaron de haberme cruzado con el representante de Sergio Massa en una cena privada sin periodistas. Hoy me acusan de ser pro Sergio Massa por lo que supuestamente dije en la misma cena. Había 60 empresarios, embajadores y Gobernadores…".

"Lo que se viene: JxC copiando a Javier Milei. Diario (y TV) La Nacion diciendo que LLA es Massa. #dejavu", agregó. ¿Habrá retorno en la relación entre ciertos medios opositores y Javier Milei? Algunos ya demuestran que no.

Luego de su votación en contra de la reforma de la ley de alquileres en Diputados por considerar que se debería derogar directamente, La Nación tituló en tono chicanero: "Ley de alquileres: Javier Milei tuvo un paso raudo por el Congreso y votó en tándem con el kirchnerismo".

Casi de manera instantánea, el líder de La Libertad Avanza (LLA) replicó por Twitter:

Otra vez, los operadores sucios de La Nación. En primer lugar, votamos a favor de la derogación de la ley de alquileres que como liberales consideramos que no debe existir. Luego votamos en contra del proyecto de los K y finalmente en contra del de JxC. Sigan jugando sucio... Otra vez, los operadores sucios de La Nación. En primer lugar, votamos a favor de la derogación de la ley de alquileres que como liberales consideramos que no debe existir. Luego votamos en contra del proyecto de los K y finalmente en contra del de JxC. Sigan jugando sucio...

TN siguió en la misma línea: "Ley de Alquileres: Javier Milei, la izquierda y el kirchnerismo votaron en contra. El libertario se opuso a la propuesta de Juntos por el Cambio de reducción de los contratos de alquiler de tres a dos años y terminó posicionándose a la par del oficialismo".

Entonces, Milei agregó: "Aquí, TN operando para JxC. LLA votó a favor de la derogación de la Ley de Alquileres porque no debe existir tal ley. Después votamos en contra, tanto el proyecto de los K como el de JxC. No es nuestra culpa que sean ignorantes. Sigan operando de modo sucio...".

Más información en Urgente24

Ley de Alquileres: LLA contraataca con el pacto Cambiemos-Massa

Partió el buque: Sergio Massa anticipa objetivo cumplido y Enarsa da detalles

Paro de judiciales y no hay servicio de justicia

Tonto y Retonto militan en el frente anti BRICS

Consenso: El BRICS le hizo un cráter al G7, Estados Unidos y el dólar