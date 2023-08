Tonto y Retonto militan en el frente anti BRICS

La Argentina tiene en China un referente comercial permanente al igual que con Brasil e India y los 3 son BRICS. No aparece Sudáfrica en el comercio argentino porque hay un desdén en general al comercio con África. Inútil desmentir que en el 'círculo rojo' hay cierto racismo cultural. ¿Está mal pertenecer a BRICS porque también lo integra Rusia? Es otra estupidez: Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos tienen vínculo tanto con Rusia como con USA. Es más: ¿dónde quedaron las amenazas del Foreign Office británico -es el rol de Financial Times ¿no?- en el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania acerca de sanciones comerciales si no impedía la triangulación financiera? Ni siquiera se fueron de Dubai los sùper yates de los oligarcas rusos. De paso, en la pandemia trabajaron mucho las instalaciones científicas que China tiene en Emiratos. Todo eso no impidió que Israel normalizara sus relaciones comerciales, diplomáticas, turísticas y financieras con Emiratos y decidiera enviar numerosas delegaciones a cuanta feria o congreso hay en Dubai.