Paro de judiciales y no hay servicio de justicia

"El gremio y los trabajadores no ignoran la profunda crisis económica y social del país, pero no admiten que ello sea utilizado como excusa para desatender la dignidad de los salarios. Los irracionales niveles de inflación no permiten más demora a los justos y legítimos reclamos del personal judicial", puntualizó.

Profundizar las medidas

También aseguró que "en tiempos de especulaciones y mezquindades políticas, los trabajadores organizados en la defensa de sus derechos determinan el camino a seguir con la coherencia y compromiso que caracteriza al sindicato judicial".

"La inflación es intratable y, por lo mismo, los trabajadores judiciales realizarán desde esta medianoche un paro nacional en defensa de la dignidad salarial. Tampoco admiten más dilaciones, porque el poder adquisitivo enflaquece a diario. De no ser escuchada, la organización sindical profundizará las medidas", concluyó.

Por último, Piumato sostuvo en el comunicado que "sin salarios dignos no hay justicia posible en la Argentina".

Reclamo a la Corte

El paro de los judiciales es por un aumento trimestral del 24%: 8% a julio, 8% a agosto y un 8% a septiembre.

En junio pasado, la UEJN logró el pago del segundo tramo de recomposición: 9% en abril, 9% en mayo y 9% en junio. Pero ahora le reclama a la Corte Suprema de Justicia que pague el tercer tramo acordado.

"A la Corte le decimos que fije el aumento salarial y la recomposicion del tercer tramo", enfatizó Piumato hace una semana en otro banderazo donde se adelantó el paro de hoy y agregó.: " La inflación obra de especuladores y del terrible sistema financiero ahoga y saquea las riquezas que generan los trabajadores. No estamos dispuestos a que los judiciales seamos pato de la boda. Ya es tiempo que la Corte decida el tercer tramo de recomposición salarial".

