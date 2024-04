Javier Milei pone a prueba su capital político

El Fondo de Incentivo Docentes fue uno de los temas que los gobernadores del norte trataron con el ministro del Interior, Guillermo Francos, la semana pasada. Otros recortes, como el de la obra pública, fueron parte del menú discutido en la reunión que Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, tuvieron con los mandatarios del exJuntos por el Cambio. El objetivo del Gobierno en ambos encuentros fue el mismo: acercar posiciones para lograr la aprobación de la versión light de la ‘Ley ómnibus’ y el paquete fiscal. Los mandatarios excambiemitas mostraron vocación de apoyar las iniciativas, aunque manifiestan sus reparos. Uno de ellos tiene que ver con la restitución del impuesto a las Ganancias. Piden un impuesto a los altos ingresos, con un piso no inferior a los $1,6 millones mensuales, y que se “regionalice” teniendo en cuenta las características de ingresos de acuerdo a la zona del país. El Gobierno enviaría en los próximos días su propuesta definitiva.

gobernadores-jxc-casa-rosada.jpg Gobernadores del exJxC se reunieron con Posse y Francos en la Casa Rosada.

No estuvo en la Casa Rosada para esa reunión Jorge Macri, porque al mismo tiempo tenía un mano a mano con Luis Caputo para destrabar los pagos por coparticipación que Nación le debe a la Ciudad de Buenos Aires. Son fondos que le devolvió al gobierno porteño la Corte Suprema que Milei quiere completar con el polémico juez Ariel Lijo. La nominación del magistrado sigue cosechando rechazos, incluso en filas libertarias. El senador formoseño Francisco Paoltroni confirmó su rechazo al pliego imputándole a Lijo haber favorecido al gobernador de su provincia, el eterno Gildo Insfran, en la causa Ciccone. También se sumó al coro de impugnaciones Alberto Benegas Lynch (h), figura de gran influencia en Milei. El economista usó una figura que pega en la línea de flotación del Presidente: dijo que el juez icónico de Comodoro Py representa todo lo contrario a Juan Bautista Alberdi, prócer liberal que Milei ubica como faro. Dicho de otra forma, proponer a Lijo va a contramano de la "batalla cultural" que jefe de Estado dice estar librando. ¿Está en riesgo la aprobación del pliego de Lijo? No se ha visto ningún pronunciamiento de relevancia en contra de la nominación entre los senadores que tienen que votarla, incluido el presidente de la UCR, Martín Lousteau, aunque cerca suyo dan por hecho que habrá “consenso” para la aprobación. Será fundamental, no obstante, el rol del kirchnerismo, sin cuyo apoyo parece inviable alcanzar los 2 tercios que depositen al juez en la Corte. Cristina Kirchner reapareció con un mensaje en un foro de Nuevo Encuentro, el partido de Martín Sabbatella, en el que advirtió sobre el agravamiento del cuadro económico y social. Pero de Lijo, ni una palabra. Ni a favor ni en contra.

Cristina puso el foco sobre los aumentos tarifarios que se vienen. Anticipa allí “un punto de inflexión”. Hay un antecedente: los aumentos que llegaron a superar el 1000% en 2018 fueron un factor decisivo, aunque no el único, en la ruptura entre Mauricio Macri y el electorado que lo había avalado el año anterior en la elección de medio término. En la Casa Rosada no soslayan el precedente. Patearon para junio la quita de subsidios que dispararía aún más los valores de las facturas. Sin estructura ni legislativa ni territorial, Milei debe preservar el vínculo con la opinión pública, su principal capital político. Tal vez el único.

