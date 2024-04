"El metaverso de Milei de que puede gobernar sin el Congreso se terminó"

En esa línea, el diputado nacional detalló que el bloque Hacemos Coalición Federal sostuvo una reunión con representantes del Gobierno, en la que le hicieron una devolución al Ejecutivo sobre los grandes temas generales en los que estaban de acuerdo, en los que no y en los que había que mejorar.

"Ellos nos han adelantado que van a cambiar algunas cosas y quedamos en que nos iban a mandar la nueva versión. Ni bien tengamos la nueva versión en nuestro poder, recién ahí vamos a poder opinar", aclaró.

De todas formas, el legislador nacional por Córdoba detalló que entre los planteos del bloque al que pertenece respecto de la Ley de Bases, se encuentran algunas dudas, en primer lugar, sobre las delegaciones que pide el Ejecutivo.

Por otro lado, hicieron planteos respecto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, "y en ese punto le dijimos que queremos que abarque todas nuevas inversiones y no sólo las grandes", contó.

A su vez, también sugirieron que la Ley ómnibus incluya un ítem que trate una reforma laboral, "mejorando las cosas que están en el DNU, y entendiendo que se tiene que aprobar por ley y que es saludable hacerlo de ese modo".

Al mismo tiempo, Hacemos Coalición Federal también le planteó al Gobierno que en la Ley ómnibus se incluya la creación de una caja compensadora de impuestos, para así facilitar los créditos y débitos fiscales de las Pymes.

"Nos tantearon para preguntarnos qué pensamos sobre tal y cual tema, pero en definitiva no tenemos un texto oficial como para opinar; por eso, reitero, es hablar todo en abstracto", aclaró.

Impuesto a las Ganancias y jubilaciones

Consultado sobre la postura de su bloque en torno al regreso del Impuesto a las Ganancias, Agost Carreño contestó que desde su espacio consideran que esa idea es un tema clave que el Ejecutivo debe resolver en primera instancia con los gobernadores por tratarse de un impuesto coparticipable; y aunque están de acuerdo con este tributo "ya que todos los países civilizados del mundo tiene este tipo de impuestos", consideran que en Argentina debe ser "más simplificado y razonable".

"Creemos que para votarlo tenemos que hablar de un monto más saludable, más cercano a los dos millones y no de un millón como lo está planteando el Gobierno. Además, no creemos que esté bueno hablar de un impuesto que se cobre retroactivamente, pero en definitiva es muy difícil opinar en abstracto", sentenció.

Otro tema que varios sectores de la oposición consideran que debe ser tratado en el Congreso para poder avanzar con la Ley de Bases tiene que ver con la movilidad jubilatoria, y aunque Javier Milei y el ministro Luis Caputo decidieron resolverlo a través de un decreto, para la mayoría de los diputados (incluso los aliados de LLA) ese DNU "es insuficiente".

"Nosotros (Hacemos Coalición Federal) le hemos hecho un fuerte planteo respecto del tema jubilaciones, porque nosotros pensamos que hay que mejorar los haberes de los jubilados. Incluso pedimos una sesión que fracasó porque no quisieron sentarse a discutir, cuando nosotros lo que queríamos era debatir todas las fórmulas que presentaron todos los bloques y sacar la mejor y más conveniente para los jubilados", explicó el diputado nacional.

"Es una pelea que venimos dando nosotros desde hace tiempo, creemos que no es suficiente lo que han aprobado en el DNU para los jubilados", declaró.

El metaverso de Javier Milei

En otro tramo del diálogo con Urgente24, el diputado nacional Oscar Agost Carreño habló en torno a la postura que tiene el gobierno libertario con los dirigentes opositores y con la figura del Congreso, a quien el Presidente no sólo considera que es un "nido de ratas" sino que catalogó de "traidores" a todos quienes no dieron su voto positivo a la Ley de Bases en la votación en particular.

"Yo creo que esa estrategia tiene que ver, en gran parte, con que ellos no están logrando, ni en la economía, ni en el proceso político, los resultados que esperaban; entonces es más fácil generar un metaverso en las redes sociales de que siempre es culpa del otro y así ir ganando tiempo para tratar de acomodar la macroeconomía", reflexionó el legislador nacional.

En esa misma línea, disparó: "Todo lo que vemos es un juego de las redes sociales y del periodismo, pero la realidad es que yo veo lo que pasa en la gente: que el jubilado no llega a fin de mes, que las personas están pagando los servicios mucho más caros, entre otras cosas. Entonces, la realidad no está en las redes sociales o en la aceptación de que la gente apruebe si somos un nido de ratas o no los miembros del Congreso, sino que la gente viva realmente mejor y eso no está pasando hasta ahora".

Del mismo modo, consideró que "a los efectos prácticos" todavía no es un hecho que la reversión de la Ley de Bases se apruebe en el Congreso, y si bien admitió que "hay predisposición y ganas de que salga esa ley", sugirió al gobierno libertario que envíe pronto el texto definitivo para poder avanzar en el debate y llevar finalmente la discusión al recinto.

"No sé si están o no están los votos porque aún no se nos presentó la ley. Por lo tanto, yo creo que seguimos en una pelea de metaverso, en donde el Gobierno dice que ya consiguió los votos en base a reuniones y charlas. Pero si no hay un proyecto sobre el cual dialogar, vamos a caer en la misma trampa que caímos en el verano y no va a haber ley", advirtió.

De todos modos, aclaró: "La verdad es que nosotros queremos que haya ley, al punto que nosotros vemos hablando de diálogo hace mucho tiempo. Incluso, el Presidente instó a un Pacto de Mayo. Pacto quiere decir acuerdo, que es lo mismo que venimos planteando nosotros hace rato; por lo tanto, se acabó el metaverso de Milei de que puede manejar todo y gobernar sin el Congreso. Por ahora, nosotros seguimos esperando que llegue el proyecto, para discutirlo, mejorarlo y aprobarlo".

Por último, hizo una crítica al oficialismo y opinó que en vez de que el Ejecutivo eche culpas y ponga en nombre la responsabilidad de aprobar un proyecto o no, supervise a los legisladores nacionales de La Libertad Avanza, que poco trabajaron para aprobar la Ley de Bases original y usaban el tiempo "para tomar café en el bar del Congreso", mientras otros bloques ajenos al Gobierno fueron quienes "más trabajaron" para que esa ley saliera.

"Juegan a generar un gran metaverso que es el manual de la campaña. Mientras tanto, tenemos a la gente no viviendo mejor porque no discutimos la ley en el Congreso y el Gobierno la sigue discutiendo cerrada, no sé en qué oficina, en vez de estar en las comisiones debatiendo cómo sacar la mejor ley posible", cerró.