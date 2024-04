Inseguridad: Para Córdoba, menores presos no es solución

Bullrich Quinteros 2.jpg La Inseguridad absorbe menores.

Inseguridad y menores

“Yo tengo una postura muy simple. Tenemos que cambiar la edad de imputabilidad, la bajemos, pero ¿qué vamos a hacer con esos menores en la cárcel? Esas son las respuestas que no me da nadie. ¿Qué vamos a hacer con esos chicos de 15, 16 años en la cárcel? ¿Y qué vamos a hacer con pibes que tienen un estado absolutamente ausente y que no le proponen ningún proyecto de vida? Es mucho más difícil”, explicó Quinteros en diálogo con Cadena 3. De esa manera, el funcionario cordobés se distanció de la posibilidad de apoyar proyectos al respecto.