En la TV Pública y en redes lanzan boicot a La Serenísima

"Se suspenderá la compra de artículos LA SERENÍSIMA debido a los aumentos excesivos de Mastellone Hnos (línea LECHES. QUESOS, CREMAS, MANTECA, FINLANDIA, ETC)", expresaron desde la cooperativas en carteles ubicados en las góndolas del supermercado La Amistad. "Esta Cooperativa no acompañará aumentos desmedidos que afecten la economía de nuestros clientes y trabajará con aquellas empresas cuyos aumentos estén por debajo de la devaluación y realicen un esfuerzo para no volcarle a nuestros clientes el costo del actual cambio en la moneda", se lee.