Diana Mondino le cierra la puerta a Massa, pero no a JxC

En varias oportunidades indicó que, básicamente, el problema de la Argentina es fiscal, “gasta más de lo que tiene. Encima gasta mal, de manera ineficiente. Sistemáticamente, durante 50 años, se gasta más de lo que ingresa”.

“Toda la deuda con organismos internacionales equivale al 20% de toda la deuda y encima no la pagamos”, dijo.

“Tenemos que gastar menos. Una de las formas de generar mayores incentivos, es la dolarización, impedir que se pueda emitir. Llegar a un esquema donde en el futuro no se pueda emitir”, detalló y fue sobre el punto de que la Constitución Nacional dice que el Banco Central tendrá la “facultad”, no la “obligación”, de emitir moneda. Graficó que dolarizar es “una manera de decir que se cortan las manos y no se puede emitir, quemo el Banco Central, no se puede emitir más”.

“La dolarización es un instrumento para solucionar cosas. Es para que nadie venga después a romper todo de nuevo. Es como un by-pass gástrico: te sirve para bajar de peso, pero si después seguís comiendo como siempre, vas a aumentar de peso de nuevo ”, ejemplificó. Y añadió: “La economía se está dolarizando sola. Es algo que va siendo natural, haciendo la salvedad del cepo”.

diana-mondino-cordoba.jpg Diana Mondino ante la Bolsa de Comercio de Córdoba (Foto: captura de video).

Luego comenzó el turno de las preguntas de los periodistas. Diana Mondino fue consultada acerca de la gobernabilidad, si Javier Milei resulta electo Presidente.

“Es la primera vez que habrá un Congreso que no será una escribanía. No pensé que íbamos a tener tantos diputados, de acuerdo al resultado en las PASO, pero todos vamos a tener que negociar, sea quien sea que gane. Nadie va a tener una mayoría absoluta”, respondió.

Consultada por los medios, descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo con Sergio Massa. En ese sentido, Mondino precisó que las posibilidades de que exista en acuerdo entre Massa y Milei "son nulas". "Tan nulas como las reservas que tiene el Banco Central", ironizó.

Cuando le preguntaron, en tanto, si había posibilidad de acuerdo con Mauricio Macri, la economista dejó la puerta abierta: "Bueno, en ese caso ellos (por integrantes de Juntos por el Cambio) se están acercando a las propuestas que tenemos desde La Libertad Avanza. Veremos qué pasa", sostuvo Mondino.

No es un secreto que La Libertad Avanza y Patricia Bullrich compiten por los votos de un mismo segmento de la población, con lo cual esta 'puerta abierta' que deja la economista libertaria puede tener más que ver con la intención de captar aquellos sufragios de JxC que de llegar a un acuerdo real con el 'bullrichismo' (aunque no es excluyente...). Y también por eso es claro que tome mucha distancia del candidato presidencial de Unión por la Patria y actual ministro de Economía de la Nación.

Diana Mondino en la BCC - Análisis de coyuntura económica

