Diana Mondino, la espada económica de Milei en el Congreso

“Se puede gobernar sin Banco Central. Europa tiene un único Banco Central para múltiples países. Argentina no tenía Banco Central, muchísimos países no tuvieron Banco Central hasta bien entrado el siglo XX y los países crecieron y funcionaron. O sea, hay funciones del Banco Central que hoy son mucho más importantes y nadie las menciona: que es la supervisión del sistema financiero, por ejemplo, que no está relacionado con la moneda. Entonces, hay formas que se pueden trabajar en los países sin tener el Banco Central emisor de moneda”, especificó Mondino en una entrevista con el sitio InfoNegocios. Según la economista, el derribo del Banco Central no sería el problema principal, por lo que en la práctica podría llevarse a cabo rápidamente.

Diana Mondino 3P.jpg Diana Mondino, con Milei al Congreso.

Para Diana Mondino, existe la necesidad imperiosa de bajar el gasto público, fuente inicial de la inflación. “La única forma de que haya menos emisión es que no haya déficit. La única forma de que no haya déficit es que baje el gasto público. La única forma de que baje el gasto público es reasignar partidas. Hasta que pase todo eso”, especificó.

Una medida muy emparentada con el fin del Banco Central es la dolarización. Otra de las grandes promesas de Javier Milei.

Al respecto, Diana Mondino dejó en claro que no existen “fórmulas milagrosas” para terminar con el fenómeno inflacionario. “Al déficit lo tenés igual. Y mientras tengas déficit, tenés un verdadero problema. La gente interpreta que dolarizar es cambiar los pesos por dólares, pero lo que tenés que hacer es sustituir la necesidad de los pesos, que no es lo mismo”, apuntó.

En un escenario donde Javier Milei se pudiera convertir en presidente, Diana Mondino podría oficiar de brazo armado en el Congreso. Aunque también de freno interponiendo algunas diferencias.

