Gerardo Morales, Carolina Losada, Maxi Pullaro y Nerón

En verdad, pareciera que Losada -conocida por su participación televisiva en 'América Noticias', 'Te cuento al mediodía', 'Intratables' y 'Basta Baby'- es buena elaborando frases con 'punch' pero puede arrepentirse, a veces, de lo que difunde con tanta velocidad, priorizando el impacto. Aquí va un ejemplo de declaraciones en el pasado opinando acerca de quien hoy es su compañero de binomio:

https://twitter.com/U24noticias/status/1663892621712916481 Esto es complicado de explicar. Pedimos asistencia a quienes sepan cómo es la historia, más allá de quien hizo el recorte que circula, lo que interesa es la substancia. @carolinalosada @fangelini @Rosariotres pic.twitter.com/5K2PWQiyTw — Urgente24.com (@U24noticias) May 31, 2023

Dentro de la UCR no hay 'cultura' de ataques frontales en público dentro del partido político, tal como los que ella ejecutó contra Pullaro y Lousteau. La acción de Losada pareciera más bien parte de la 'cultura' o del peronismo o del PRO.

Precisamente, Losada eligió como compañero de binomio al diputado nacional que hoy día es el presidente del PRO, Federico Angelini, un licenciado en Sistemas, que adhiere a Patricia Bullrich en la disputa doméstica del PRO, y que fracasó cuando hizo migas con Amalia Granata, a quien luego culpó por la derrota. Veremos ahora cómo le va con Losada.

El problema es el escenario que encontró Gerardo Morales al llegar a Rosario.

Para La Capital lo entrevistó Mariano D'Arrigo, y ocurrió este fragmento de reportaje:

morales.webp Gerardo Morales en La Capital.

"(...) —En la primaria de Unidos para Cambiar Santa Fe hay dos candidatos radicales, Pullaro y Losada, en una interna que también se recalienta bastante. ¿Habló con ellos, pensando en las generales y en un posible futuro gobierno?

—No, yo soy presidente del partido, no padre de Carolina ni de Maximiliano.

—Pero está brava la interna.

—Ojo, buen diálogo que después hay que gobernar. Llévense bien, no pongan en riesgo el cambio que se viene en Santa Fe. Si lo ponen en riesgo ambos van a ser responsables. Soy presidente del partido y los apoyo a los dos: Maxi y Carolina son dos grandes candidatos. Tranquilo Nerón, eh. Buena energía, a no volverse locos, porque después hay que gobernar. Así que tranquilos, no hagan lo que están haciendo Patricia y Horacio, que ya es bastante para Juntos por el Cambio."

¿A quién le habrá enviado Morales el mensaje 'Tranquilo Nerón'? Lo importante es cómo impedir el incendio de Roma. O tener bomberos eficientes si hay llamas. No olvidar cómo terminó Nerón: El 9 de junio del año 68, Nerón dejó la ciudad de Roma prácticamente sólo en medio de la oscuridad de la noche. Oculto en una villa de su propiedad, sin amigos a su alrededor, ordenó a su fiel liberto Epafrodito que le clavara un puñal en la garganta. Ufffff.

