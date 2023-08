En Salta, todos contra Jorge Lanata: Cruce y se suma INADI

Con todo respeto, señor: estos coyitas hacen Patria en La Puna salteña y agarramos la pala, no como otras personas que reciben pauta del gobierno. Creo que soy más persona que usted. Si gana Milei, se les va a acabar el curro a todos ustedes y hable con respeto, por favor Con todo respeto, señor: estos coyitas hacen Patria en La Puna salteña y agarramos la pala, no como otras personas que reciben pauta del gobierno. Creo que soy más persona que usted. Si gana Milei, se les va a acabar el curro a todos ustedes y hable con respeto, por favor

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEfra_vivers%2Fstatus%2F1695963201702166959%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Miren el lugar donde Javier Milei se impuso con más del 63 % de los votos. El norte haciendo patria .



Que @Lanataenel13 pida perdón por denigrar el voto liberal. pic.twitter.com/qiFmps3joA — Efra (@Efra_vivers) August 28, 2023

El delegado del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Gustavo Farquharson, habló en el programa El Acople (canal 10 de Salta): “Decir que acá la sociedad salteña no discute o no entiende de política es lamentable, y más en el tono en que lo dice tratando de mostrarse chistoso, cuando en realidad de chistoso no tiene nada”, expresó.

“Es cuando se subestiman los discursos que generan estigmas, sobre ciertos sectores y este es uno de ellos, claramente discriminatorio”, observó.

“Son los discursos que desde el INADI queremos erradicar, creemos que la comunicación debe estar en el marco de los Derechos Humanos y esto claramente no cumple ninguna de las leyes vigentes de nuestro país”, afirmó.

Por último, reflexionó el titular del INADI en Salta sobre la comunicación y los discursos discriminatorios: “Pareciera que la comunicación pudiera funcionar al margen de los avances sociales, los procesos y los cambios, y todo lo contrario, la comunicación tiene que ser inclusiva y respetuosa”.

El diputado nacional Emiliano Estrada (Salta - FDT) también se sumó al repudio y pidió al gobernador Gustavo Sáenz que salga al cruce:

Repudio total a las declaraciones de Lanata. La sensación de superioridad que tienen los porteños sobre el resto del país es de lo peor que hay. Espero que el Gobernador Gustavo Sáenz, como máxima autoridad de la provincia, repudie enfática y públicamente a este periodista Repudio total a las declaraciones de Lanata. La sensación de superioridad que tienen los porteños sobre el resto del país es de lo peor que hay. Espero que el Gobernador Gustavo Sáenz, como máxima autoridad de la provincia, repudie enfática y públicamente a este periodista

