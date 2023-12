Antes, el senador republicano por Ohio, James David Vance, dijo que Ucrania tendría que ceder parte de sus territorios a Rusia.

Vance también se pronunció en contra de una financiación adicional para Ucrania, ya que, en su opinión, Ucrania no podría derrotar a Rusia.

Ucrania enfrenta crecientes dificultades para mantener el indispensable apoyo financiero de USA.

Es un tema muy sensible cuando Zelensky quiere ganar las elecciones y continuar en el poder.

La ofensiva

Las tropas rusas continúan intentando una ofensiva a lo largo de toda la línea del frente en Ucrania, afirmó el jefe de las Fuerzas Terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Syrsky.

Él también dirige el grupo operativo-táctico 'Khortitsa', responsable de todo el sector oriental del frente (Kharkov, Izyum, Liman, Lisichanskoe, Kurakhovskoe, Kupyanskoe, Bakhmutskoe, Avdeevskoe y Ugledarskoe).

El ejército ruso detuvo 3 intentos de Ucrania en dirección Yuzhnodonetsk, cerca de Zolotaya Niva y Novodonetskoye, dijo a la agencia rusa RIA Novosti el jefe del centro de prensa del grupo Vostok, Alexander Gordeev.

"Durante la defensa activa, 3 intentos de rotar la 58va. brigada de infantería motorizada de Ucrania en las zonas de Zolotaya Niva y Novodonetsk fueron detenidos por fuego de artillería”, dijo Gordeev.

Además, la artillería atacó los puntos de despliegue temporal de la 58va. brigada en la zona de Urozhainy, y la 79na. brigada de asalto aéreo en Novomikhailovka, precisó el interlocutor.

Y las Fuerzas Aerotransportadas de la Guardia de Ivanovo, con el apoyo de vehículos blindados BMD-2K-AU, avanzaron sobre posiciones al noroeste de Artemovsk, informó el Ministerio de Defensa ruso.

Según el informe del Estado Mayor de Ucrania, durante el día se produjeron 60 enfrentamientos en el frente. El ejército ucraniano informó haber repelido con éxito los ataques rusos en las direcciones Kupyansky, Limansky, Bakhmutsky y Shakhtarsky. También intentan frenar al enemigo en el área de Marinka.

El Ministerio de Defensa ruso anunció que había repelido los ataques de Ucrania en las direcciones de Kupyansk, Krasnolimansk, Donetsk y Zaporozhye.

La destrucción

El ejército ruso podría estar iniciando una “campaña organizada” de ataques aéreos a la infraestructura energética de Ucrania, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido. La inteligencia británica a menudo especula o distorsiona la información porque privilegia la guerra psicológica. Pero es interesante conocer su enfoque.

En la noche del 07/12, la Fuerza Aérea rusa lanzó ataques masivos contra Kiev y el centro de Ucrania utilizando una flota de bombarderos pesados por primera vez desde el 21/09/2023, según los británicos. Los aviones Tu-95 lanzaron al menos 16 misiles de crucero desde el Mar Caspio, probablemente X-101.

“Es casi seguro que Rusia almacenó esos misiles para utilizarlos en su campaña de invierno. Probablemente fue el comienzo de una campaña rusa más concertada destinada a degradar la infraestructura energética de Ucrania”, dice el informe de inteligencia.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido señaló que el daño causado "parece ser mínimo", ya que la mayoría de los misiles fueron interceptados con éxito por la defensa aérea ucraniana.

Fueron 2 ataques rusos: uno con 7 drones de ataque Shahed-136/131 y 6 misiles guiados antiaéreos S-300 en las regiones de Dnepropetrovsk y Kharkov (los sistemas de defensa aérea derribaron 5 drones) y otro de los bombarderos rusos Tu-95MS con 19 misiles de crucero Kh-101/Kh-555 (fueron interceptados 14 misiles).

A finales de noviembre, The New York Times informó que el sistema energético de Ucrania aún no se ha restablecido por completo y parece más vulnerable que hace 1 año, cuando el ejército ruso comenzó a bombardear infraestructuras críticas.

----------------------

Más contenido de Urgente24

Javier Milei y la aritmética: Dilema del número suficiente

Historias de la plaza de Javier Milei y Isidro Lorea

Punto por punto: Esta es la herencia que recibirá Javier Milei

Cuestionable decreto de Alberto Fernández para todos y todas