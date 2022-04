Vientre de alquiler logra apoyo para quitar a Pedro Castillo

Hasta la fecha, ella era conocida porque festejó el arribo de 2022 en una fiesta muy fotografiada en Punta Cana (República Dominicana), sin ninguna precaución y fue positivo de COVID-19.

En teoría, Avanza País es un partido relativamente joven (año 2000), conservador en lo político y liberal en sus ideas sobre economía y finanzas (centroderecha), pero que fue fundado de centroizquierda para "seguir la obra de César Vallejo y Alfonso Barrantes Lingán".

César Abraham Vallejo Mendoza fue un enorme poeta peruano que, hastiado de la mediocridad local, se marchó rumbo a Europa, de donde no regresó más, pero con Pablo Neruda y otros, fue activo defensor de la República Española en la Guerra Civil.

Alfonso Augusto Barrantes Lingán fue un abogado laboralista, líder histórico de la izquierda peruana, alcalde de Lima entre 1984 y 1986.

Avanza País participó en las elecciones generales del Perú de 2006, lanzando como candidato a Ulises Humala pero no superó la 'valla electoral' del 4%,8 perdieron su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, y ocurrió una refundación que le permitió regresar en 2017. En las elecciones parlamentarias extraordinarias de 2020 -las crisis no son escasas en Perú-, fue liderado por la abogada Beatriz Mejía, del colectivo conservador 'Con mis hijos no te metas', y otra vez no superó el umbral electoral.

Pero luego, el economista Hernando de Soto decidió utilizarlo como plataforma electoral, y obtuvo el 11.63% de los votos válidos.

Presidente del Instituto Libertad y Democracia, Hernán de Soto fue asesor de Alberto Fujimori, luego en México fue consultor de Vicente Fox, Joseph Estrada en Filipinas, etc. etc.

Por lo tanto fue una obviedad que en el balotaje 2021 él apoyó a Keiko Fujimori.

de la cruz de soto.webp Pedro Castillo no es una casualidad en Perú. Evalúen la riña en el vientre de alquiler: Edwin de la Cruz (izq.) y Hernando de Soto.

Es decir que en 2 décadas el partido pasó, sin complejos, del Ulises Humala / Antauro Humala al neoliberal Hernando de Soto. Casi se parece al peronismo argentino....

En Wikipedia hay una mención a que Avanza País fue acusado de "vientre de alquiler" a causa de incorporar candidatos que no tenían relación con el partido. Esto fue rechazado por el presidente del partido Pedro Cenas, quien entonces se murió y quedó a cargo Aldo Borrero, a quien se enfrentó el secretario general Edwin De la Cruz, quien luego anunció la expulsión de la congresista Patricia Chirinos y afirmó que De Soto es un 'invitado' del partido pero la bancada legislativa del partido respaldó a Chirinos, De Soto afirmó que no es ningún invitado y Edwin de la Cruz fue expulsado el partido, a pesar de que se reunió con el presidente Pedro Castillo en nombre del partido. Un culebrón sin final. Luego, De la Cruz anunció la expulsión de De Soto y de los congresistas de Avanza País.

He aquí la pregunta: ¿Hasta dónde la moción de Rosselli Amuruz no expresa las riñas domésticas de Avanza País, y se las traslada a todo el Perú? El ejemplo ayuda a entender el grave problema dirigencial que padece el país.

