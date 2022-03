Pedro Castillo en el abismo, ¿Perú acéfalo?

La moción, presentada luego del fracaso de un primer intento en diciembre, fue presentada por Jorge Montoya, líder de la oposición, el martes 8 de marzo, contando con firmas de 50 legisladores que forman parte de las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Somos Perú, Avanza País, Podemos Perú y Alianza para el Progreso.

El escándalo

Pedro Castillo ha estado envuelto en un escándalo de corrupción que conmocionó a la clase política del Perú, especialmente luego de que una testigo arrepentida, Karelin López, haya declarado operaciones ilegales por parte de Pedro Castillo, sus funcionarios e inclusive familiares con bienes y funciones estatales.

López brindó muchos detalles sobre las operaciones de corrupción que Pedro Castillo llevaba a cabo, principalmente negocios, concesiones y licitaciones a empresas familiares y/o de amigos para con el estado del Perú.

Por su parte, Castillo, además de negar toda acusación, también planteó que este “ataque” en su contra se basa más que nada en intentos de destituirlo de su cargo y de atacar en contra de la democracia y de la voluntad del pueblo peruano.

Las acusaciones de corrupción en Perú y los intentos de destitución no son nada nuevo en este país, teniendo en cuenta que las crisis políticas son recurrentes y han llevado a Perú a tener cuatro presidentes en cinco años y tres en un solo periodo, lo que da cuenta de la severa crisis institucional actual, de la cual, aparentemente, se ha vuelto un espiral muy difícil de salir.

Alberto Fernández, “preocupado”

Argentina posee actualmente la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC), y Alberto Fernández aprovechando el medio, demostró su apoyo al régimen y a la presidencia de Pedro Castillo mediante un comunicado publicado en la página oficial de Twitter de la CELAC, la cual el presidente de Perú agradeció:

Considerando que ambos representan líneas similares ideológicas, y la voluntad de alzar una Latinoamérica unida con gobierno de izquierda, Alberto Fernández se mostró “preocupado” por la situación, ya que la destitución de Pedro Castillo y una nueva crisis política en Perú sería un golpe un país aliado de la Argentina de Alberto Fernández. Un acto muy polémico por parte del gobierno de Fernández para sostener el mandato de un presidente a punto de ser destituido por acusaciones de corrupción.

Reacciones

Ya finalizada la polémica votación, Jorge Montoya, el congresista que presentó la moción declaró:

Sin embargo, Pedro Castillo, aun con la victoria de la petición de más tiempo para la votación final, planteó una vez más su inocencia ante el escándalo:

Además, Castillo le solicito a la Junta de Portavoces asistir al Congreso este martes 15 de marzo para poder dar un mensaje. Aunque las bancadas de Avanza País, Podemos Perú y Renovación Popular mostraron su rechazo al pedido del Presidente para la fecha solicitada, finalmente se aprobó que se presente ante el congreso a las 5 p. m.

A menos de una semana de anunciar un nuevo gabinete, lo cual fue un ultimo manotazo de ahogado ante lo que se le venia, Pedro Castillo ahora tiene los días y las horas contadas en su cargo. A menos que la situación de un giro de 360º, y por visto que los votos no le alcanzan para hacer caer la moción de censura, al actual presidente de Perú puede ir despidiéndose de su investidura, y su país en cambio, nuevamente se encuentra en una incertidumbre constante que dejan como resultados las constantes crisis políticas que ha atravesado la ultima década.

